Заемщик ФРП запустил уникальное производство инновационных токоограничивающих устройств

Заемщик Фонда развития промышленности – компания "СуперОкс" – первым в России запустил производство инновационных токоограничивающих устройств на основе высокотемпературных сверхпроводников. Устройство способно за доли секунды остановить короткое замыкание при нештатных ситуациях: например, при ударе молнии, пробое высоковольтной изоляции, повреждении кабеля. Проект стоимостью 1,7 млрд рублей реализован в московском технопарке "Слава" с привлечением займа Фонда развития промышленности.

"В мире насчитывается не более десяти производителей аналогичных устройств. Когда Экспертный совет ФРП в 2016 году принимал решение об ободрении займа в 500 млн рублей, мы понимали, что поддерживаем флагманскую российскую компанию, разработки которой по уровню технологий ставят ее в один ряд с лидирующими мировыми производителями оборудования для электроэнергетики. Сегодня, открывая передовое производство, мы видим, что наша поддержка дала отличные результаты. Отмечу, что этот проект стал 60 открытым производством в портфеле Фонда", – отметил директор ФРП Роман Петруца.

Основным рабочим элементом инновационного устройства является высокотемпературный сверхпроводник. Он увеличивает свое сопротивление в несколько тысяч раз при скачке тока и снижает нагрузку на сеть до безопасного уровня. Это происходит за счет физических свойств самого материала. Другими словами, токи короткого замыкания снижаются не автоматикой, а законами физики. Причем с уникальным быстродействием – около одной миллисекунды. Для сравнения, скорость срабатывания современных автоматических выключателей – порядка 100 миллисекунд. Поэтому применение разработки "СуперОкс" снимает необходимость установки в сеть сверхмощных выключателей, которые производятся только за рубежом (Германия, Швейцария) и имеют крайне высокую стоимость.

Разработка "СуперОкс" является самым мощным сверхпроводниковым токоограничителем в мире и первым подобным устройством на российском рынке. Оборудование на основе сверхпроводимости обеспечивает связность электросети, не снижая уровень надежности. Оно отличается компактностью, экономичностью и экологичностью и при этом полностью пожаробезопасно. Такие устройства защищают сеть от перегрузок и увеличивают срок службы уже используемого оборудования – выключателей, кабелей, трансформаторов.

"Металлоснабжение и сбыт"