Экс-владельца хабаровского завода "Амуркабель" частично оправдали в суде

Кировский районный суд Хабаровска признал бизнесмена Константина Вачевских невиновным в хищении денег Сбербанка, в котором его обвиняли несколько лет. Бизнесмена, четыре года просидевшего в СИЗО, отпустили из суда на свободу, передает Право.ру.

Дело против Вачевского завели еще в 2014 году за то, что будучи владельцем "Амурского кабельного завода", он якобы передал собственность другим юрлицам, оставив без обеспечения взятый заем на 517 млн руб.

После длительной тяжбы защите все же удалось доказать, что деньги, которые завод получил от банка, тратились только на нужды предприятия, а его владелец ничего не получил в личное пользование.

Суд установил, что Сбербанк имел доступ ко всем финансовым документам завода и полностью контролировал движение денег: никаких обманных действий ни со стороны компании, ни со стороны лично Вачевских не было. "При получении кредитов банку каждый раз предоставлялась достоверная информация о финансово-экономическом положении ОАО "АМК"", то есть полный пакет документов, позволяющий Сбербанку оценить платежеспособность ОАО "АМК"", — сказано в приговоре суда.

За бизнесменом признали право на частичную реабилитацию: по другому эпизоду обвинения, не связанному со Сбербанком, суд признал Константина Вачевских виновным в покушении на мошенничество, назначив 4,6 лет колонии общего режима, однако с учетом времени, проведенного под стражей, получилось, что он уже отбыл свой срок. Каждый день содержания в СИЗО ему зачли за полтора дня колонии общего режима.

"Остается загадкой, зачем Сбербанк, контролируя предмет залога и обеспечивший себе гарантию погашения долга, на протяжении всех четырех лет следствия продолжал настаивать на содержании моего подзащитного в СИЗО. Как подтвердил теперь и суд, фактически под стражей все эти годы содержали невиновного", — заявила адвокат Константина Вачевских Людмила Елисеева.

Росбалт