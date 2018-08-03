Энергетики Владимирских электрических сетей филиала "Владимирэнерго" ведут активную подготовку к прохождению осенне-зимнего периода

В производственном отделении "Владимирские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Владимирэнерго" подводят промежуточные итоги подготовки к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2018-2019 гг.

За 7 месяцев текущего года специалисты производственного отделения отремонтировали 460,3 км линий электропередачи (ЛЭП) различных классов напряжения. Выполнен комплексный капитальный ремонт 92 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ (ТП). Для предотвращения отключений воздушных линий электропередачи (ВЛ) из-за перекрытия их порослью и падения деревьев на провода произведена расчистка более 225 га трасс ВЛ.

Выполненные работы позволили повысить надежность электроснабжения потребителей и социально значимых объектов расположенных в Петушинском, Собинском, Суздальском, Судогодском и Камешковском районах. Кроме того, комплексный ремонт подстанций 110 кВ "Западная", "Лесная", "Садовая" качественно улучшит электроснабжение таких крупных предприятий и организаций, как "Дау Изолан", объединение "Владзернопродукт", ЗАО "Перспектива", "Владимирский завод железобетонных изделий", владимирский горводоканал и предприятие "Мон’дэлис Русь" в Петушинском районе.

Всего в рамках подготовки к сезону осенне-зимнего максимума нагрузок 2018-2019 гг. специалисты производственного отделения планируют выполнить ремонт более 594 километров воздушных линий электропередачи различных классов напряжения и 128 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ. От древесно-кустарниковой растительности планируется расчистить свыше 503 га трасс воздушных ЛЭП.

Своевременное и полное выполнение специалистами филиала "Владимирэнерго" мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду является залогом надежного функционирования электросетевого комплекса, бесперебойного электроснабжения потребителей Владимирской области.