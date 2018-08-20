Энергетики подводят предварительные итоги программы "Re:Конструкция"

Саратовский филиал "Т Плюс" подводит предварительные итоги летней ремонтной кампании на тепловых сетях в г. Саратове, Энгельсе и Балакове. В этом году по программе "Re:Конструкция" до начала отопительного сезона будет заменено порядка 33,5 тепловых сетей.

Самые масштабные работы по перекладке магистральных теплотрасс большого диаметра ведутся в г. Саратове на ул. Соколовая, Авиационная и Бахметьевская. Подрядные организации меняют изношенные трубы на новые в ППУ-изоляции и с системой ОДК (оперативно-дистанционного контроля), которая в будущем позволит точно определить место появления дефекта и оперативно приступить к его устранению. Кроме замены трубы, ведется обновление всех железобетонных конструкций канала и тепловых камер.

На ул. Соколовая демонтировано 180 метров старой трубы 1979 года и лотков, установлены порядка 30 лотков, начинается монтаж нового трубопровода. Энергетики подчеркивают, что ранее на этом участке проводился только ремонт по устранению дефектов. Теперь здесь будет уложена новая труба большего диаметра, с 900 мм на 1020 мм, что позволит улучшить качество теплоснабжения клиентов и позволит подключить новые объекты строительства.

На втором объекте по ул. Авиационная специалисты уже заменили 55 метров трубопровода диаметром 1220 мм и строительные конструкции канала. Ведется разработка земляного грунта и реконструкция одной из двух неподвижных опор.

На третьем объекте по ул. Бахметьевская работы выходят на финишную прямую. Подрядная организация заменила 203 м теплотрассы диаметром 630 мм и произвела обратную засыпку между ул. Чапаева и ул. Вольская. В настоящее время ведутся работы на перекрестке ул. Бахметьевская и ул. Вольская, в связи с чем движение автотранспорта остановлено до 19 августа. Кроме того, начались земляные работы на участке от ул. Вольская до ул. Горького.

В г. Энгельсе по ул. Полтавской в ходе реконструкции тепломагистрали от Энгельсской ТЭЦ-3 специалисты заменили 200 метров трубы и железобетонные лотки в канале. Продолжается укладка нового трубопровода.

В г. Балаково работы по техническому перевооружению идут на двух объектах – на ул. Вокзальная и ул. Трнавская. На первом из них продолжается выемка грунта и демонтаж старой изношенной инфраструктуры, после чего специалисты приступят к монтажу нового трубопровода диаметром 600 мм протяженностью почти 2000 метров. На ул. Трнавская монтаж новых коммуникаций уже начался. Всего же до начала ОЗП энергетики заменят здесь около 900 метров диаметром 500 мм.

Работы по перекладке магистральных тепловых сетей ведутся без ограничения горячего водоснабжения. Все клиенты, подключенные к указанным участкам, получают горячую воду по резервным схемам.