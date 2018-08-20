 ФСК ЕЭС до конца года дополнит парк спецтехники в Сибири 21 транспортным средством
 
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ФСК ЕЭС до конца года дополнит парк спецтехники в Сибири 21 транспортным средством

ФСК ЕЭС до конца года дополнит парк спецтехники в Сибири 21 транспортным средством

20 августа 2018, 14:57
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС СИБИРИ

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Транспортные средства обеспечат мобильный доступ специалистов к отдаленным и труднодоступным энергообъектам, повысят оперативность проведения аварийно-восстановительных работ и, как следствие, надежность функционирования электросетевого комплекса Сибирского федерального округа.

В распоряжение линейных участков поступит 3 бригадных автомобиля высокой проходимости, необходимых для проведения длительных выездных ремонтных или монтажных работ. Кузов-фургон машин сочетает бытовое помещение и грузовой отсек. Бытовой отсек позволяет отдыхать и принимать пищу бригаде из нескольких человек, а в грузовой части размещается мастерская, оборудованная для проведения мелкого ремонта.

Энергетики получат также 4 современных гусеничных вездехода, способных передвигаться по бездорожью, заболоченной местности, глубокому снежному покрову. Вездеходы адаптированы к сложным почвенным и погодным условиям Сибири. Кроме того, для обслуживания ЛЭП и подстанций поставят грузовые автомобили, полуприцепы, колесные трактора.

Сибирский автопарк ФСК ЕЭС насчитывает 788 единиц транспорта, предназначенного для обслуживания магистральных энергообъектов в 11 регионах. В основном, это автотранспорт высокой проходимости, используемый для доставки ремонтного персонала и такелажа к месту работы, обеспечения бытовых условий и проживания.

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Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"

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