Генеральный директор МРСК Юга Борис Эбзеев и специалисты компании получили государственные награды Дагестана и почетные знаки отличия ПАО "Россети"

Генеральный директор ПАО "МРСК Юга" (входит в ГК "Россети") Борис Эбзеев и специалисты компании получили государственные награды Дагестана и почетные знаки отличия ПАО "Россети" за успешное выполнение поставленных задач во всероссийских учениях энергетиков.

Поздравить с завершением всероссийских учений и вручить награды в республику прибыли полномочный представитель Президента России в СКФО Александр Матовников, министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев и генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский.

Врио Главы Дагестана Владимир Васильев поблагодарил энергетиков за самоотверженный труд и проведенную работу по реконструкции энергосетевого комплекса республики и вручил генеральному директору МРСК Юга Борису Эбзееву Почетную грамоту Главы Республики Дагестан "За большой вклад в развитие электросетевого комплекса республики, обеспечение устойчивого энергоснабжения". Также, из рук исполняющего обязанности главы Дагестана Владимира Васильева благодарность была вручена и всему коллективу МРСК Юга.

"Специалисты "Россетей" прибыли в Дагестан из 78 регионов страны. Тем и велика Россия и непобедима, что в трудную минуту люди, оставив свои дела и семьи, приехали сюда помогать нам. Спасибо вам за это! Мы будем нарастающими темпами улучшать жизнь людей", - в ходе своего выступления заявил Владимир Васильев.

Генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский вручил руководителям дочерних зависимых обществ Благодарность ПАО "Россети" за значительный вклад в развитие электросетевого комплекса и обеспечение повышения надежности энергоснабжения Республики Дагестан.

Также, нагрудными знаками ПАО "Россети" "За профессиональное мастерство" были отмечены двое специалистов МРСК Юга. Носителями почетного знака отличия стали электромонтер по эксплуатации электросчетчиков астраханского филиала Борис Зайцев и мастер Виноградовского участка электрических сетей калмыцкого филиала Виталий Швыдкий. Глава "Россети", вручая награды, отметил, что впервые на общефедеральном уровне на практике были отработаны принципы мобилизации сил и средств при совместном восстановлении электросетевой инфраструктуры.

"Вы приобрели дополнительные навыки практического взаимодействия с коллегами из других филиалов, обменялись опытом и знаниями, что обязательно пригодится в дальнейшей деятельности, а главное, перевыполнили план Учений, обеспечив тем самым качество и надежность электроснабжения большого числа потребителей. Это только первый шаг на пути построения в Дагестане современного электросетевого комплекса. Мы его сделали и продолжим движение к намеченной цели", - подчеркнул Павел Ливинский.

"Успехи, которых мы сегодня добились в Республике Дагестан – это результат работы каждого электромонтера, мастера, инженера, всех тех людей, которые тут на местах своими руками налаживали энергоснабжение республики. В свою очередь, хочу поблагодарить коллектив за успешную работу и усилия, которые они приложили для выполнения поставленных задач", - отметил генеральный директор ПАО "МРСК Юга" Борис Эбзеев.

Напомним, что во всероссийских учениях энергетиков принимали участие 126 специалистов МРСК Юга. С 20 июля и по 19 августа текущего года персонал компании заменил 382 дефектных опор, 26 км "оголенного" провода на СИП, были установлены 1,5 тыс приборов учета и свыше 200 устройств сбора и передачи данных. В общем, специалисты МРСК Юга перевыполнили план работ от 112 до 121 процентов.