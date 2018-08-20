 Ингушские энергетики повышают надежность электроснабжения потребителей республики
 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Ингушские энергетики повышают надежность электроснабжения потребителей республики

Ингушские энергетики повышают надежность электроснабжения потребителей республики

20 августа 2018, 15:26
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ИНГУШЭНЕРГО

Обсудить на форуме

249 просмотров

В рамках подготовки объектов электросетевого хозяйства республики к осенне-зимнему периоду специалисты филиала МРСК Северного Кавказа - "Ингушэнерго" (входит в ГК "Россети") приступили к ремонту подстанции 110 кВ "Плиево".

Питающий центр является ключевым объектом энергосистемы республики, обеспечивающим электроснабжение 70 % населения Ингушетии.
Для бесперебойной работы подстанции энергетики провели капитальный ремонт двух масляных выключателей и трех разъединителей 35 кВ, провели профилактические работы с аппаратурой телеметрии, телемеханики и связи.

В течение августа – сентября специалистам предстоит выполнить текущий ремонт и испытание четырех трансформаторов напряжения, четырех разъединителей 35 кВ и масляного выключателя 35 кВ.

Своевременное и качественное выполнение ремонтов способствует поддержанию надлежащего уровня надежности и предотвращению отказов оборудования, и, как следствие, обеспечению бесперебойного электроснабжения потребителей компаний в предстоящий период высоких нагрузок.
Всего в планах энергокомпании в текущем году работы еще на трех подстанциях региона – "Кантышево", "Слепцовская" и "Вознесеновская".

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики ФСК ЕЭС, МРСК
ФСК ЕЭС направит 215 млн рублей на модернизацию подстанции, которая снабжает электроэнергией курорты Краснодарского края
Бригады
В Правительстве Дагестана обсудили ход инвентаризации клиентских баз данных потребителей электроэнергии
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно