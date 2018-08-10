 "Камский кабель" проведет серию мастер-классов для энергетиков
 
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Новости компаний

"Камский кабель" проведет серию мастер-классов для энергетиков

Камский кабель проведет серию мастер-классов для энергетиков

20 августа 2018, 15:34
Рубрика: Новости компаний
Метки: КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, WorldSkills Russia

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"Камский кабель" представил новую кабельную продукцию ПАО "Кубаньэнерго" в рамках Всероссийской научно-технической конференции "Пути повышения надежности, эффективности и безопасности энергетического производства".

Представители ООО "Камский кабель" рассказали о достоинствах кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с секторными жилами и, совместно с производителем муфт "Тайко Электроникс", наглядно показали участникам конференции особенности использования продукции при установке муфт, а так же обозначили преимущества новинки перед обычным кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена. Поскольку новая продукция предприятия вызвала большой интерес энергетиков, этой осенью "Камский кабель" проведет выездные мастер-классы с целью повышения квалификации работников ПАО "Россети" по использованию новой продукции ТМ "Камкабель".

Кроме того, будучи одним из основных поставщиков высококачественной кабельно-проводниковой продукции для "Кубаньэнерго" и другими предприятиями группы компаний "Россети", "Камский кабель" стал партнером корпоративного чемпионата профессионального мастерства "Молодые профессионалы" по методике WorldSkills. Призы с символикой предприятия были вручены лучшим энергетикам.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Камский кабель"

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