"Камский кабель" проведет серию мастер-классов для энергетиков

"Камский кабель" представил новую кабельную продукцию ПАО "Кубаньэнерго" в рамках Всероссийской научно-технической конференции "Пути повышения надежности, эффективности и безопасности энергетического производства".

Представители ООО "Камский кабель" рассказали о достоинствах кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с секторными жилами и, совместно с производителем муфт "Тайко Электроникс", наглядно показали участникам конференции особенности использования продукции при установке муфт, а так же обозначили преимущества новинки перед обычным кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена. Поскольку новая продукция предприятия вызвала большой интерес энергетиков, этой осенью "Камский кабель" проведет выездные мастер-классы с целью повышения квалификации работников ПАО "Россети" по использованию новой продукции ТМ "Камкабель".

Кроме того, будучи одним из основных поставщиков высококачественной кабельно-проводниковой продукции для "Кубаньэнерго" и другими предприятиями группы компаний "Россети", "Камский кабель" стал партнером корпоративного чемпионата профессионального мастерства "Молодые профессионалы" по методике WorldSkills. Призы с символикой предприятия были вручены лучшим энергетикам.