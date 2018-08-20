Китай увеличил производство алюминия

По данным Национального бюро статистики КНР, в июле объем производства алюминия в стране составил 2,93 млн. т, что на 11,6% больше, чем в том же месяце прошлого года. Всего за семь месяцев в Китае было выплавлено 19,4 млн. т металла, на 3% больше, чем в тот же период год назад.

Как отмечает China Nonferrous Metals Industry Association (CNIA), темпы роста потребления алюминия в Китае снижаются по мере того как экономика страны переходит от промышленной к постиндустриальной модели с растущей долей сферы услуг в ВВП. По словам директора CNIA Фань Шуня, если в первой половине текущего десятилетия спрос увеличивался, в среднем, более чем на 10% в год, то на период 13-той Пятилетки (2016-2020 гг.) этот показатель составит порядка 6%.

CNIA прогнозирует, что около 2023 г. потребление алюминия в стране стабилизируется на уровне порядка 46-50 млн. т в год. При этом национальным производителям надо будет уделять больше внимания экспорту, в том числе, готовой алюминиевой продукции.

Согласно оценкам брокерской компании Jinrui Futures, в 2018 г. потребление алюминия в Китае составит 36,94 млн. т, а в 2019 г. вырастет до 39,27 млн. т. При этом по состоянию на начало августа текущего года объем мощностей по выплавке металла в стране оценивался в 37,71 млн. т в год.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"