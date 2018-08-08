Школьники подключились к разработке цифровой электрической сети

На базе Всероссийского детского центра "Орлёнок" стартовала Энергетическая проектная смена ПАО "Россети" для учащихся, показавших лучшие результаты в рамках Всероссийской олимпиады школьников ПАО "Россети" и Всероссийского форума научной молодежи "Шаг в будущее".

В течение трех недель 59 школьников 9-10 классов общеобразовательных школ из всех регионов присутствия компании "Россети" будут работать в командах над проектами, связанными с применением новых технологий энергоснабжения. В их числе такие проекты как "Цифровая модель потребителя", "Блокчейн-сервис для ценозависимого управления спросом", "Автономный микрогрид как способ технологического присоединения потребителей", "Агрегатор распределенной управляемой нагрузки" и другие, тематика которых относится к самым перспективным направлениям развития компаний Группы "Россети" в условиях перехода к цифровым технологиям.

Работа над проектами будет осуществляться под руководством команды экспертов, сформированной из специалистов ПАО "Россети" и его дочерних компаний, молодых преподавателей и ученых ведущих университетов страны и компаний, имеющих опыт реализации инновационных и научных проектов.

Участники смены под руководством экспертов пройдут обучение по системной инженерии на основе agile-подхода, инвестиционному проектированию, получат необходимые знания по архитектуре, технологиям и экономике цифровых электрических сетей, повысят навыки технического проектирования.

В рамках проектов школьники разработают и представят действующие прототипы проектных решений – расчеты, модели, программные продукты. В дальнейшем выпускники проектной смены продолжат работу над проектами при поддержке со стороны дочерних компаний ПАО "Россети" и вузов – партнеров в регионах проживания по индивидуальным программам.

У участников смены будет уникальная возможность ознакомиться с работой реконструированной подстанции "Лазурная", осуществляющей, в том числе энергоснабжение ВДЦ "Орленок", оснащенной самым современным оборудованием.

Приветствуя участников в ходе открытия смены, директор ВДЦ "Орлёнок" Александр Джеус отметил, что ранняя профориентация и профессионализация в современном мире являются определяющими для профессиональной успешности и карьерного роста специалистов в будущем, а проекты, подобные реализуемым компанией "Россети", открывают перед школьниками большие перспективы.

"Россети" уделяют большое внимание вопросам формирования кадрового резерва, развитию инженерных способностей школьников и популяризации профессии электроэнергетика. Проведение Энергетической проектной смены – одно из ключевых направлений реализации Концепции взаимодействия компаний Группы "Россети" с образовательными организациями.

Деятельность компании в области работы с молодежью неоднократно была отмечены высокими наградами. В 2018 году проект ПАО "Россети" – "Единая система профориентации и профессионального развития школьников и студентов" удостоен гран-при Всероссийского конкурса лучших практик работодателей по развитию человеческого капитала "Создавая будущее" - 2018 в номинации "Социальный лифт". В этом же году Министерство энергетики РФ объявило компанию "Россети" победителем первого конкурса "Лучшая социально ориентированная компания в энергетике".

Справочно:

Всероссийская Олимпиада школьников ПАО "Россети" (далее – Олимпиада) проводится среди школьников 9-х и 10-х классов во всех регионах присутствия компаний Группы "Россети" в целях выявления и развития талантливых школьников, повышения их мотивации к последующему обучению по программам высшего образования электроэнергетической направленности.

В 2018 году в Олимпиаде приняли участие более 3 тысяч школьников.

Торжественная церемония награждения 48 победителей и призеров Олимпиады состоялась 25 июня 2018 года в Москве в офисе ПАО "Россети". В церемонии награждения приняли участие Министр энергетики Российской Федерации А.В. Новак, Генеральный директор ПАО "Россети" П.А. Ливинский, Ректор Национального исследовательского университета "МЭИ" Н.Д. Рогалев.