"Тываэнерго" модернизирует электросетевой комплекс поселка Каа-Хем

Через несколько дней в Туве стартует масштабный энергопроект. Договоренность о модернизации электросетевого комплекса поселка городского типа Каа-Хем была достигнута между Главой Тувы Шолбаном Кара-оолом и генеральным директором ПАО "Россети" Павлом Ливинским при личной встрече в январе этого года в Москве.

На реализацию проекта Россетями выделяется более 700 миллионов рублей. На эти средства будет построено несколько километров линий электропередачи, установлено более 1000 железобетонных опор, построена подстанция 35/10 кВ с установкой двух трансформаторов мощностью по 10 МВА каждый, реконструирована ЛЭП-35 кВ "Кызылская-Каа-Хем", с целью увеличения пропускной способности линии электропередачи, с выносом прежних энерго участков из зоны жилой застройки ориентировочной протяженностью 6, 64 км., реконструированы распределительные сети ВЛ 110 кВ и ВЛ 0,4 кВ с применением самонесущего изолированного провода с ориентировочной общей протяженностью 96 км., так же энергетики установят современные автоматизированные системы контроля учета электроэнергии 2478 абонентам. Современное новейшее оборудование разрабатывалось подрядными организациями специально для климатических условий Тувы в Санкт-Петербурге. " В Туве это второй масштабный проект, реализованный с участием компаний Россети и МРСК Сибири. Первым стала подстанция 110 кВ "Вавилинская", запуск которой состоялся 31 октября 2017 года, на два года раньше запланированного срока, - отмечает управляющий директор Тываэнерго Карим Сагаан-оол, - для нас важно довести качественное электроснабжение до наших потребителей и мы приложим все усилия для того, чтобы в домах наших земляков всегда было бесперебойное электроснабжение". Реализация проекта будет осуществляться силами специалистов АО "Тываэнерго" (Общество под управлением ПАО "МРСК Сибири") и специалистами подрядных организаций с городов Тверь, Новосибирск, Чебоксары. К работам планируется приступить 20 августа этого года. При проведении работ электроснабжение жителей пгт. Каа-Хем будет прерываться, просим граждан отнестись с пониманием.