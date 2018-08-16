Усть-Лабинские электросети обеспечивают техприсоединение объектов АПК

В рамках поддержки развития агропромышленного комплекса филиал ПАО "Кубаньэнерго" (группа "Россети") Усть-Лабинские электрические сети успешно реализует проекты по техприсоединению и обеспечению дополнительными мощностями районных предприятий АПК.

За семь месяцев 2018 года филиал подключил к своим сетям 37 объектов сельхозпредприятий, фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов в Выселковском, Кореновском, Тбилисском и Усть-Лабинском районах. Общий объем мощности вновь присоединенных объектов вырос на 10% по сравнению с 2017 годом и составил 1,3 МВт.

Накануне специалисты завершили работы в рамках реализации нескольких проектов по технологическому присоединению объектов агропромышленного комплекса в Выселковском и Кореновском районах. К Усть-Лабинским электросетям присоединены животноводческий комплекс дойного стада и цех по переработке зернобобовых культур.

– Агропромышленный комплекс Кубани активно развивается и требует соответствующих инфраструктурных решений, в первую очередь, в плане техприсоединения к электрическим сетям. Наш филиал оперативно реагирует на запросы производителей сельскохозяйственной продукции, – говорит начальник технологического присоединения Усть-Лабинского филиала Сергей Никитин.

В регионе развивают аграрные проекты с высокой степенью автоматизации производств. Для таких объектов бесперебойное электроснабжение – основа эффективной деятельности, поэтому энергетики ведут постоянную работу по повышению надежности электроснабжения распределительных сетей в сельской местности, от которых осуществляется электроснабжение деревень и сел, объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, что способствуют не только развитию АПК региона, но и созданию комфортных условий для жизни на селе.