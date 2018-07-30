В Минкомсвязи России подвели итоги ЧМ-2018

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков провел совещание по итогам обеспечения информационно-коммуникационными сервисами Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (ЧМ-2018). О результатах работы рассказали представители организационного комитета "Россия-2018", Роскомнадзора, корпорации "Ростех", компании "Ростелеком", "Почты России", Национального центра информатизации, операторов связи "МегаФон", МТС, "ВымпелКом", "Т2 Мобайл", а также представители региональных властей.

Для проведения ЧМ-2018 была создана уникальная информационно-коммуникационная инфраструктура, которая объединила 11 городов. Услуги связи предоставлялись на 230 объектах. На стадионах ЧМ-2018 была реализована сеть мобильной связи с высокой пропускной способностью при максимальной плотности потребителей. Матчи ЧМ-2018 собирали до 80 тысяч болельщиков. Всего зрители матчей использовали 258 ТБайт интернет-трафика и совершили 5,8 млн звонков.

Телевизионная трансляция мероприятий была реализована для телерадиокомпаний 220 стран. Внутренняя сеть кабельного телевидения на стадионах объединила более пяти тысяч экранов с трансляциями для зрителей и комментаторов. Впервые в истории чемпионатов мира по футболу FIFA кабельное телевидение с минимальной задержкой для медиа-трибун стадионов транслировалось в цифровом формате Full HD с использованием инновационных российских технологий. Это позволило комментаторам и представителям СМИ дополнительно оценивать происходящее на поле в режиме реального времени и в беспрецедентно высоком качестве. Также впервые на всех матчах была обеспечена технология доставки вещательного трафика сверхвысокой четкости Ultra HD (4K).

Впервые в России применялся удаленный перевод 250 пресс-конференций и брифингов командой переводчиков, которые размещались в Международном вещательном центре ЧМ-2018 в Москве. Перевод матчей ЧМ-2018 передавался на нескольких языках телевещателям, СМИ и пользователям в залах пресс-конференций.

Для передачи вещательного трафика использовались оптоволоконные магистральные сети, которые проходили через 50 субъектов Российской Федерации. Спутниковую связь обеспечивал аппарат "Ямал-202" и 13 земных станций спутниковой связи.

Работу телекоммуникаций обеспечивали 4,6 тысячи технических специалистов. Еще 5,7 тысячи человек были заняты в проекте "паспорт болельщика" (FAN ID). Паспортами болельщика были обеспечены 1,8 млн зрителей ЧМ-2018. При этом 70% болельщиков получили FAN ID заранее.

"Самые передовые технологии и сервисы, которые применялись на Чемпионате мира футболу FIFA 2018 года, а также проект "паспорт болельщика" будут использованы для организации других массовых мероприятий. За время подготовки турнира в нашей стране появились уникальные специалисты, способные решать сложные технические задачи подобных масштабов", — сказал директор Департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Черненко.