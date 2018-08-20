"Янтарьэнерго" продолжает осуществлять монтаж самых высоких стилизованных опор ЛЭП в стране

У судостроительного завода "Янтарь" на левом берегу Преголи "Янтарьэнерго" приступило к монтажу четвертого яруса опоры линии электропередачи в виде якоря. Специалисты собрали конструкцию высотой более 60 метров, выполнив свыше 50 процентов монтажа. Установку производят с помощью крана грузоподъемностью 500 тонн, его доставили из Санкт-Петербурга специально для выполнения работ. На правом берегу реки завершается монтаж второго яруса, его осуществляют с помощью крана грузоподъемностью 200 тонн. Всего аналогичных ярусов будет 4, пятый – это якорь. Работы выполняют 32 человека, задействовано 7 единиц техники.

"Это один из самых сложных проектов "Янтарьэнерго". Высота опор – 112 метров, это больше длины футбольного поля. Надежность конструкций обеспечивают 270 свай. Общая масса якорей сопоставима с составом поезда из 17 вагонов – 1000 тонн. В вечернее и ночное время суток на опорах будет включаться освещение, что сделает их заметными для кораблей и жителей области", - комментирует генеральный директор АО "Янтарьэнерго" Игорь Маковский.

"Янтарьэнерго" завершит монтаж стилизованных опор осенью 2018 года, тем самым реализовав мероприятия по созданию схемы выдачи мощности (СВМ) Прегольской теплоэлектростанции.

Напомним, необычный инженерный проект – часть линии электропередачи, которая строится для технологического присоединения Прегольской ТЭС. Линия соединит строящуюся станцию с существующей подстанцией 330 киловольт "Северная". 6 августа ход строительства объектов СВМ Прегольской и Приморской ТЭС проинспектировал заместитель министра энергетики Российской Федерации. Вячеслав Кравченко посетил строительную площадку опор-якорей, дав положительную оценку работе "Янтарьэнерго".

