130 фактов хищения электроэнергии пресечены в тихорецком энергорайоне

С начала 2018 года на территории ответственности филиала ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (группа "Россети) энергетиками пресечен 131 факт незаконного энергопотребления. Энерговоры нанесли предприятию ущерб в размере 7,5 млн руб. По всем фактам в поданы заявления полицию об административных правонарушениях и привлечении к ответственности виновных лиц.

Мероприятия по выявлению фактов хищения электроэнергии проводились в Тихорецком, Новопокровском, Белоглинском, Павловском и Крыловском районах Краснодарского края. В течение семи месяцев проведено 150 тысяч контрольных снятий показаний с приборов учета электроэнергии бытовых потребителей и юридических лиц. Наряду с этим энергетики провели порядка 150 рейдовых мероприятий: осмотр индивидуальных приборов учета и схем учета, проверили законность подключения, правильность работы счетчиков и сохранность контрольных пломб на них.

В результате было выявлено 131 нарушение, составлены акты на бездоговорное и безучетное потребление на сумму 7,5 млн руб.

Крупный факт безучетного потребления электроэнергии (вмешательство в работу узла учета с помощью встроенного устройства) выявлен в крестьянско-фермерском хозяйстве в станице Новопокровская. Потребитель нанес Кубаньэнерго ущерб в размере 5,6 млн рублей. Ведется работа по взысканию данного ущерба через суд.

Аналогичный факт хищения электроэнергии выявлен у индивидуального предпринимателя в станице Терновская Тихорецкого района. С помощью встроенного устройства потребитель останавливал прибор учета, и причинил таким образом ущерб компании в 500 тыс. рублей.

Грубейшие факты хищения электроэнергии (набросы на провода), которые могли привести к трагическим последствиям любого проходящего рядом человека, обнаружены в селе Новопавловка Белоглинского района и в станице Фастовецкая Тихорецкого района.

С недобросовестных потребителей в досудебном порядке взыскано 915 тысяч руб. С граждан, не оплативших задолженность в установленные сроки, она будет взыскана через суд с возложением на виновных лиц всех судебных расходов. Также по всем выявленным фактам в полицию поданы заявления об административных правонарушениях и привлечении к ответственности виновных лиц.

– Отправляясь в рейды, наши сотрудники пристальное внимание уделяют ранее отключенным абонентам, чтобы исключить самостоятельное подключение к сети, отслеживают резкое снижение потребления электроэнергии, проводят у таких потребителей внеплановые проверки схем и приборов учета, − рассказывает заместитель директора по реализации и развитию услуг Тихорецкого филиала Кубаньэнерго Надежда Мусиенко. – Один из наиболее действенных способов предотвращения хищений электроэнергии – установка антимагнитных пломб на приборах учета электроэнергии. Только в текущем году нами установлено 10,5 тысяч пломб. Повреждение антимагнитной пломбы расценивается как вмешательство в работу электросчетчика с целью изменения показаний объемов потребляемой электроэнергии и влечет за собой соответствующие финансовые и правовые последствия для недобросовестных потребителей.

Кубаньэнерго напоминает об административной ответственности за безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии. Согласно статье 7.19 Кодекса об административных правонарушениях, самовольное подключение к электрическим сетям, а также самовольное (безучетное) использование электрической энергии влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тыс. руб.; на юридических лиц − от 100 до 200 тыс. руб.

Кроме того, самовольное подключение к электрическим сетям и вмешательство в работу приборов учета не только негативно влияют на качество электроснабжения, но и представляют угрозу для жизни и здоровья людей. Телефон горячей линии Кубаньэнерго 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).