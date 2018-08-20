 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Энергетика

Команда холдинга "ТИТАН-2" приняла участие в конкурсе Госкорпорации "Росатом" "Лучший по профессии в стройкомплексе атомной отрасли-2018"

Команда холдинга ТИТАН-2 приняла участие в конкурсе Госкорпорации Росатом Лучший по профессии в стройкомплексе атомной отрасли-2018

21 августа 2018, 16:29
Рубрика: Энергетика
Метки: ТИТАН-2

Обсудить на форуме

192 просмотра

В этом году он проходил уже в шестой раз. Площадкой проведения стал конгрессно-выставочный центр "ДонЭкспоЦентр" в Ростове-на-Дону.

Команда холдинга состояла из 16 специалистов. Титановцы завоевали четыре призовых места в четырех номинациях из пятнадцати: 2 место - "Лучшая площадка по сооружению ОИАЭ", 3 место - "Лучшая бригада по монтажу технологических трубопроводов", 3 место - "Лучшая служба по охране труда" и 3 место - "Лучший сварщик ручной аргонодуговой сварки".

Всего в финале конкурса приняли участие 300 человек из 60 предприятий, участвующих в реализации инвестиционно-строительных проектов в атомной отрасли.

Компания: Холдинг "ТИТАН-2"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Энергетика
Курское РДУ приняло участие в учениях по ликвидации условной аварии в энергосистеме Белгородской области
АО
На Жигулевской ГЭС завершается модернизация распределительного устройства
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно