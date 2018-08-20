Команда холдинга "ТИТАН-2" приняла участие в конкурсе Госкорпорации "Росатом" "Лучший по профессии в стройкомплексе атомной отрасли-2018"

В этом году он проходил уже в шестой раз. Площадкой проведения стал конгрессно-выставочный центр "ДонЭкспоЦентр" в Ростове-на-Дону.

Команда холдинга состояла из 16 специалистов. Титановцы завоевали четыре призовых места в четырех номинациях из пятнадцати: 2 место - "Лучшая площадка по сооружению ОИАЭ", 3 место - "Лучшая бригада по монтажу технологических трубопроводов", 3 место - "Лучшая служба по охране труда" и 3 место - "Лучший сварщик ручной аргонодуговой сварки".

Всего в финале конкурса приняли участие 300 человек из 60 предприятий, участвующих в реализации инвестиционно-строительных проектов в атомной отрасли.