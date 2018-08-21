Курское РДУ приняло участие в учениях по ликвидации условной аварии в энергосистеме Белгородской области

15 августа в Белгородской области в рамках подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2018/2019 года прошли совместные противоаварийные учения Филиала АО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистем Курской, Орловской и Белгородской областей" (Курское РДУ), субъектов электроэнергетики, МЧС, органов исполнительной власти, муниципальных организаций и коммунальных служб по ликвидации нарушений электроснабжения потребителей в условиях низких температур наружного воздуха.

В учениях приняли участие диспетчерский персонал Курского РДУ, специалисты Представительства АО "СО ЕЭС" в Белгородской области, оперативный персонал Филиала ПАО "МРСК Центра" – "Белгородэнерго", Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" – Черноземное ПМЭС, Филиала ПАО "Квадра" – "Белгородская региональная генерация", дежурный персонал Главного управления МЧС России по Белгородской области, представители органов исполнительной власти, работники коммунальных служб Белгородской области.

Учения проводились с целью отработки взаимодействия при ликвидации аварий в энергосистеме Белгородской области в условиях низких температур наружного воздуха. В ходе мероприятия совершенствовались практические навыки диспетчерского, оперативного и дежурного персонала, оценивалась готовность участников к действиям по предупреждению развития и ликвидации нарушений нормального режима работы энергосистемы, проверялось выполнение регламентов обмена информацией.

По сценарию, разработанному с участием специалистов Курского РДУ, неблагоприятные погодные условия стали причиной аварийного отключения линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ с повреждением оборудования подстанции (ПС) 330 кВ, а также массовых отключений в сети 6-10 кВ энергосистемы Белгородской области. Авария привела к обесточению потребителей в Шебекинском районе области. В зону условных отключений попали социально значимые потребители, в том числе медицинские учреждения, школы и детские сады, котельные, канализационные насосные станции, объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта.

В соответствии с установленным регламентом диспетчеры Курского РДУ передали информацию о случившемся в вышестоящий диспетчерский центр – Филиал АО "СО ЕЭС" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра" (ОДУ Центра), ГУ МЧС России по Белгородской области и Ростехнадзор. Оперативный персонал электросетевых компаний получил команду Курского РДУ на осмотр и вывод в ремонт поврежденного оборудования, ввод в работу в срок разрешенной аварийной готовности оборудования, находившегося в момент аварии в ремонте, а также команду на подготовку к переводу части обесточенных потребителей на электроснабжение по сети 10–35 кВ. Органы исполнительной власти совместно с МЧС обеспечили электроснабжение социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения от резервных источников электропитания.

Проанализировав сложившуюся схемно-режимную ситуацию, руководство Курского РДУ приняло решение об объявлении режима с высокими рисками нарушения электроснабжения (РВР) на территории операционной зоны филиала Системного оператора и сборе оперативного штаба (ОШ РВР). После анализа электроэнергетического режима, ОШ РВР, состоящий из руководителей подразделений технологического блока Курского РДУ, разработал комплекс мер по ликвидации аварийной ситуации и восстановлению нормального режима работы Белгородской энергосистемы, а также инициировал созыв экстренного заседания Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Белгородской области (Регионального штаба). Региональный штаб рассмотрел и утвердил комплекс мероприятий по ликвидации условной аварии и восстановлению нормального режима работы энергосистемы Белгородской области, предложенный Системным оператором.

На поврежденном электросетевом оборудовании в минимальное время были организованы аварийно-восстановительные работы и осуществлен ввод в работу в срок разрешенной аварийной готовности оборудования, находившегося в ремонте. Диспетчеры Курского РДУ произвели необходимые оперативные переключения для создания надежной схемы энергосистемы и обеспечили перевод части обесточенных потребителей на электроснабжение по сети 10–35 кВ. Предпринятые меры позволили оперативно восстановить электроснабжение социально значимых потребителей и объектов ЖКХ. После завершения ремонтов на поврежденном электросетевом оборудовании был восстановлен нормальный режим работы энергосистемы Белгородской области, энергоснабжение потребителей возобновлено в полном объеме, режим с высокими рисками нарушения электроснабжения отменен.

Во время проведения аварийно-восстановительных работ, а также при восстановлении электроснабжения обесточенных потребителей, диспетчерский персонал Курского РДУ контролировал изменение параметров электроэнергетического режима энергосистемы региона, обеспечивал поддержание их в допустимых пределах и осуществлял обмен информацией с ГУ МЧС России по Белгородской области.

Результаты учений подтвердили готовность диспетчерского персонала Курского РДУ к эффективному взаимодействию с оперативным и дежурным персоналом при ликвидации нарушений нормального режима работы энергосистемы Белгородской области, а также обеспечению ее надежной работы в осенне-зимний период 2018/2019 года.