Молодые специалисты волгоградского филиала МРСК Юга получат 1,8 млн рублей корпоративной поддержки для улучшения жилищных условий

По решению жилищной комиссии волгоградского филиала ПАО "МРСК Юга" (входит в ГК "Россети") 37 сотрудников волгоградского филиала компании получат в текущем году корпоративную поддержку в виде компенсации процентов по кредитным (ипотечным) договорам. Компенсация составит 1,8 млн рублей. Получателями станут электромонтеры, электрослесари, диспетчеры и мастера производственных отделений. Конкретные размеры выплат компенсации утвердит центральная жилищная комиссия МРСК Юга.

Компенсация предусмотрена в рамках долгосрочной программы по улучшению жилищных условий молодых сотрудников ключевых специальностей, реализуемой по инициативе генерального директора компании Бориса Эбзеева.

"Волгоградский филиал стал пилотным проектом по реализации программы поддержки молодого персонала в улучшении жилищных условий. Сегодня эта программа расширена на все филиалы компании, поскольку такая форма социальной поддержки молодых специалистов наиболее востребована. Со следующего года перечень должностей работников, обладающих правом на корпоративную финансовую поддержку в улучшении жилищных условий, также будет расширен", - заявил генеральный директор МРСК Юга Борис Эбзеев.