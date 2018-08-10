На Жигулевской ГЭС завершается модернизация распределительного устройства

После завершения испытаний на Жигулевской ГЭС введен в работу новый элегазовый выключатель высоковольтной линии Жигулевская ГЭС-Азот на открытом распредустройстве (ОРУ-500кВ). Оборудование позволяет повысить надежность схемы выдачи мощности гидростанции по межсистемным связям ОЭС Центра, Урала и Средней Волги. Уже произведена замена 22-х из имеющихся на ОРУ 24 выключателей. Оставшиеся два планируется обновить до конца 2018 года.

Работы проводятся в рамках Программы комплексной модернизации (ПКМ)* РусГидро. Она предусматривает замену морально и физически устаревшего силового электрооборудования (выключатели, разъединители, трансформаторы тока и напряжения, высокочастотные заградители, конденсаторы связи) и устройств релейной защиты и автоматики на микропроцессорные. Воздушные выключатели меняются на современные элегазовые.

Элегаз – безопасный диэлектрик с уникальными изоляционными характеристиками. По сравнению с другими изоляционными материалами он имеет более высокую электрическую прочность, взрыво- и пожаробезопасен. Элегазовые установки компактны, требуют минимального обслуживания и не зависят от погодных условий.

Жигулевская ГЭС передает электроэнергию в энергосистему через линии электропередачи (ЛЭП) открытых распредустройств напряжением 110, 220 и 500 кВ. Значение ОРУ-500 кВ в составе объектов Жигулевской ГЭС сложно переоценить, т. к. через него распределяется более чем 80% вырабатываемой на станции электроэнергии и обеспечивается транзит мощности энергосистем Урала и Центра.

*Программа комплексной модернизации генерирующих объектов Группы РусГидро утверждена на 2012-2025 годы. В рамках Программы планируется заменить 55% турбин, 42% генераторов и 61% трансформаторов от общего парка РусГидро. Столь масштабная программа замены устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

Реализация Программы комплексной модернизации позволит увеличить установленную мощность электростанций компании на 779 МВт, планируемый прирост выработки составит 1 375,6 млн кВт·ч в год. Замена устаревшего оборудования является важнейшим фактором повышения надежности и безопасности электростанций РусГидро.