"Т Плюс" завершил гидравлические испытания сетей от котельных г. Саратова

В Саратове завершились серии гидравлических испытаний тепломагистралей от котельных. Повышенным давлением было проверено 188 км теплосетей от 107 котельных. График проведения испытаний был согласован с администрацией г. Саратова.

Мероприятия по подготовке энергообъектов проходили в период с апреля по август 2018 г. На время проведения проверки по каждой котельной была приостановлена подача горячей воды в дома, находящиеся в зоне ее работы. Главная цель гидравлических испытаний – проверка механической прочности и плотности тепловых сетей. Этот вид испытаний является обязательным и проводится по завершении каждого отопительного сезона для выявления дефектов трубопроводов и их устранения к началу следующего осенне-зимнего периода.

После окончания каждого этапа опрессовки поврежденные тепловые сети выводились в ремонт. Напомним, что всего на сегодняшний день повышенным давлением в г. Саратове проверено более 96% тепломагистралей и заменено более 9 поврежденных участков. Параллельно проводился осмотр и ремонт оборудования в самих котельных, заменились насосы, бойлеры, задвижки. Так, в котельной по адресу ул. Панфилова, 17 произведен ремонт трех бойлеров. На энергообъекте по ул. Студеная, 13 работы велись на водоподогревателе с изготовлением и монтажом металлоконструкций и ремонт обмуровки топки котла, ведутся работы по реконструкции котельной по ул. Гвардейская.

Результатом комплекса мероприятий по подготовке оборудования и тепловых сетей от котельных станет повышение надежности их работы и теплоснабжения потребителей в зимнее время.