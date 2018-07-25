В филиале "Пензаэнерго" завершил работу студенческий строительный отряд "Энергия"

В филиале ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Пензаэнерго" завершился пятый сезон работы студенческого строительного отряда "Энергия". В течение полутора месяцев 25 студентов трудились бок о бок с энергетиками в Пензенском, Сердобском и Нижнеломовском производственных отделениях.

"В основном, юноши и девушки у нас занимались работой с документами по своим направлениям, но также участвовали в снятии показаний с приборов контроля и учета электроэнергии, работой по благоустройству территории, - рассказала начальник управления по работе с персоналом филиала "Пензаэнерго" Татьяна Чичкина.

Работа студотряда проходит в рамках взаимодействия ПАО "МРСК Волги" с высшими и средними специальными учебными заведениями. В нынешнем сезоне отряд представлен сразу несколькими - ФГБОУ ВО "Пензенский государственный университет", ФГБОУ ВО "Пензенский государственный университет архитектуры и строительства", ГАПОУ ПО "Пензенский колледж информационных и промышленных технологий", ФГБОУ ВО "Самарский государственный университет путей сообщения" в г. Пенза.

"Ребята с удовольствием приходят к нам, поскольку это дает им хорошую практическую подготовку по их специальностям. Здесь они знакомятся с основами профессии. В плане профессиональной ориентации, во время прохождения смены многие вещи для них становятся яснее, и они отчетливее понимают, кем хотят быть и где хотели бы работать", - отметила Татьяна Чичкина.

Благодаря кураторам-наставникам в ходе смены студенты узнали об основной деятельности компании, о производственном потенциале, о престиже профессии электроэнергетика. В завершение трудовой смены некоторые студенты выразили желание принять участие в работе строительного отряда "Энергия" в 2019 году.