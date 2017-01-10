Ассоциация по техническому регулированию заключила Соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией "Электрокабель"

15 августа 2018 года Ассоциацией по техническому регулированию было подписано Соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией "Электрокабель".

Сотрудничество будет осуществляться в сфере:

- проведения анализа правомерности процедур оценки (подтверждения) соответствия продукции, осуществления процедур по оформлению документов и материалов, проводимых в этих целях органами по сертификации и заявителями;

- консультационных и экспертно-аналитических услуг в области оценки (подтверждения) соответствия кабельной продукции, оборудования и материалов для нее и в осуществлении данной деятельности.

- консультирования, информирования и иной поддержки по процедурам оценки (подтверждения) соответствия продукции и получения документов об оценке соответствия (сертификатов соответствия, протоколов испытаний и др.), необходимых для выпуска продукции в обращение на территории Российской Федерации, в том числе при подготовке программ обучения по процедурам оценки (подтверждения) соответствия, организации проведения испытаний образцов продукции в аккредитованных (нотифицированных) испытательных лабораториях (центрах), а также при сертификации систем менеджмента качества.