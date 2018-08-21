Денис Мантуров и Александр Бречалов обсудили развитие промышленности в Удмуртской Республике

21 августа состоялась рабочая встреча Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова и главы Удмуртской Республики Александра Бречалова. В совещании также принял участие и.о. министра промышленности и торговли Удмуртской Республики Виктор Лашкарев.

Александр Бречалов представил основные показатели работы промышленного сектора республики за 7 месяцев 2018 года и поблагодарил за поддержку Удмуртского кластера производителей нефтегазового оборудования. Напомним, что Приказом Минпромторга России от 7 мая подтверждено его соответствие требованиям к промышленным кластерам и специализированным организациям, что является одним из обязательных условий для последующего получения мер государственной поддержки.

Глава Удмуртии также обратился к Денису Мантурову с просьбой поддержать заявки от предприятий региона на компенсацию затрат на НИОКР (в 2018 году подано 11 заявок на сумму около 900 млн рублей и объёмом инвестиций по данным проектам на сумму 4,8 млрд рублей). В числе проектов: разработка и освоение производства металлорежущих станков; разработка и постановка на производство номенклатуры компонентов новой мототехники тяжёлого класса; разработка технологии и серийное производство электрического силового агрегата для применения в мотоциклетной отрасли; разработка и серийное производство компонентов энергообеспечения и управления мототехникой тяжёлого класса с электрическим силовым агрегатом; двухлазерный комплекс селективного лазерного плавления (3D-принтер).

В завершение встречи была затронута тема подготовки и проведения в 2019 году 100-летия Михаила Тимофеевича Калашникова. Александр Бречалов пригласил Дениса Мантурова принять участие в праздничных мероприятиях 19 сентября 2018 года, приуроченных ко Дню оружейника - профессиональному празднику работников российской оборонной промышленности, который отмечается в нашей стране с 2012 года.