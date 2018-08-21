Энергетики "МРСК Урала" стали лидерами корпоративного Чемпионата профессионального мастерства "Россетей" - "Молодые профессионалы" по методике WorldSkills

17 августа в Екатеринбурге на базе Учебного центра "МРСК Урала" завершился отборочный этап Чемпионата профессионального мастерства "Россетей" - "Молодые профессионалы" по методике WorldSkills. Эксперты подвели итоги и определили победителей.

Сильнейшими в компетенции "Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики" стали представители филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" Никита Хабаров и Максим Шведов. По решению экспертов оба завоевали золотую награду. Третье место занял Виталий Астафьев, представляющий Томскую распределительную компанию. Особые награды завоевали также Александр Епитроп (ПАО "ТРК") и Сергей Исликаев (ООО "Башкирэнерго"). По решению экспертного сообщества оба участника отмечены "Medallion for Excellence" за высокие профессиональные навыки.

Лучшие результаты в компетенции "Эксплуатация кабельных линий электропередачи" показал специалисты АО "Екатеринбургская электросетевая компания" Владимир Тетюцкий и Сергей Кутявин. Они заняли первое и второе место соответственно. Замыкает тройку лидеров сибиряк Дмитрий Чумутин (ПАО "МРСК Сибири"). Отметим, что энергетики "ЕЭСК" регулярно демонстрируют высокие результаты в соревнованиях профессионального мастерства по методике WorldSkills.

Победителями в компетенции "Интеллектуальная система учета электроэнергии" стала команда филиала ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" - Вадим Хлызов и Артем Мошев набрали наибольшее количество баллов. На втором месте энергетики филиала "Челябэнерго" - Никита Гладких и Тимур Мухаметшин, на третьем – представители ПАО "МРСК Сибири" – Александр Богачев и Виктор Иванов.

"Полученные баллы демонстрируют напряженную борьбу до последнего дня, до последнего модуля, это вызывает чувство гордости за каждого из участников Чемпионата", – отметил на торжественной церемонии награждения заместитель начальника управления, начальник отдела технических решений компании "Россети", сертифицированный эксперт WorldSkills Сергей Петров.

Руководитель проектов Департамента по работе с промышленностью и развитию новых компетенций Союза "Молодые профессионалы" (Вордлскиллс Россия) Инесса Стеклова поблагодарила экспертов за их профессионализм и труд. "Отдельные слова благодарности и признания я адресую экспертам корпоративного Чемпионата. Ваш вклад в подготовку участников может быть незаметен на первый взгляд, но мы знаем, сколько времени и сил вы тратите, знаем как это важно и нужно! Буду рада видеть вас на чемпионате WorldSkills HiTech этой осенью", - сказала Инесса Стеклова.

Площадка Чемпионата стала пространством для эффективного обмена опытом участников соревнований и Деловой программы. Она объединила более 100 представителей 7 корпораций, более 50 экспертов WorldSkills, десятков образовательных организаций и компаний-производителей электрооборудования.

Опыт проведения подобного масштабного мероприятия оказался также востребован зарубежными коллегами – на протяжении пяти дней энергетики из Белоруссии – ГПО "Белэнерго" – следили за ходом соревнований и принимали участие в мероприятиях деловой программы.

Энергетики Группы компаний "Россети" проводят постоянную активную работу по развитию кадрового производственного потенциала в отечественной электроэнергетической отрасли. Компания на постоянной основе проводит открытые корпоративные чемпионаты профессионального мастерства по стандартам WorldSkills, тем самым поддерживая популяризацию и повышение престижа рабочих специальностей среди молодёжи страны. Стоит подчеркнуть, что в 2016 году компания "Россети" присоединилась к движению WorldSkills в официальном статусе ассоциированного партнера Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "WorldSkills Россия".