Энергетики продолжают капитальный ремонт энергоустановок в преддверии 200-летия Грозного

На прошедшей неделе специалистами производственно-ремонтной службы АО "Чеченэнерго" (входит в ГК "Россети") в надлежащий вид приведены семь трансформаторных подстанций, расположенных в центральной части города. Это – три ТП по проспекту Путина, и по две на ул. Дьякова и ул. Тухачевского.

Внешний вид данных ТП нуждался в ремонте и реставрационных работах. Коллективными усилиями энергообъекты были отштукатурены и покрашены, у двух зданий также заменена кровля и плитка. Помимо того, энергетики не забывают и об очистке прилегающих территорий. Они также приведены в образцовый вид: проведен покос травы, убран и вывезен мусор, покрашены деревья и бордюры. Для облегчения труда работникам предоставлен необходимый хозяйственный инвентарь, по необходимости к санитарным работам привлекается и спецтехника.

Ранее энергетики обновили более 50 электроустановок. Всего же на балансе АО "Чеченэнерго" находится более 500 трансформаторных и комплектных трансформаторных подстанций, из которых около 100 подлежат ремонту.

Информация о ходе работ систематически поступает к мэру столицы Ибрагиму Закриеву, проведение работ лично курирует и инспектирует глава ЧР Рамзан Кадыров. Празднование 200-летия Грозного назначено на 5 октября.