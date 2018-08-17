Энергетиков МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья наградили за высокий профессионализм, проявленный во время всероссийских учений в Республике Дагестан

48 специалистов группировки МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья были отмечены Министерством Российской Федерации по делам Северного Кавказа, Главой Республики Дагестан, Министерством промышленности и энергетики Республики Дагестан, Администрацией Карабудахкентского района и ПАО "Россети".

С 20 июля по 20 августа в Республике Дагестан состоялись всероссийские учения по отработке взаимодействия между компаниями группы "Россети" при ликвидации аварийных ситуаций в электросетевом комплексе. В учениях приняли участие более 2,2 тыс. энергетиков из разных регионов страны, которые в течение месяца не только отработали подходы по ликвидации аварий, но и помогли региональной сетевой компании сэкономить на энергопотерях миллионы рублей.

ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья" на учениях были представлены группировкой из 786 человек и 279 единиц техники. Зоной ее ответственности был Карабудахкентский район.

В ходе учений специалисты двух компаний отрабатывали действия по реконструкции сетей. С начала учений в населенных пунктах Карабудахкентского района энергетиками МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья было заменено 2599 опор воздушных линий электропередачи. Смонтировано 163 километра самонесущего изолированного провода – более прочного и надежного, чем обычный провод. Выполнен ремонт трех трансформаторных подстанций. Установлено 6685 приборов учета, включая 490 устройств сбора и передачи данных, произведен ремонт 3 трансформаторных подстанций. Все работы велись с перевыполнением плана.

В предельно короткие сроки, проявляя высочайший профессионализм и ответственность, понимая всю важность качества проводимых работ для развития энергосетевого комплекса Республики Дагестан и обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей, специалисты группировки реализовали намеченный план. Труд энергетиков был высоко оценен руководством ПАО "Россети" и главой Карабудахкентского района.

Накануне состоялась церемония награждения. За высокий профессионализм, проявленный во время всероссийских учений, 48 человек (машинисты, мастера, электромонтеры, инженеры, водители и другие специалисты) получили благодарственные письма от главы Карабудахкентского района, четыре энергетика из филиалов "Белгородэнерго", "Кировэнерго", "Тверьэнерго", "Тулэнерго" – нагрудные знаки "За профессиональное мастерство" ПАО "Россети". Ещё два специалиста из Тверской и Рязанской областей были награждены Благодарственными письмами Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа.

Отметим, что генеральный директор ПАО "МРСК Центра" - управляющей организации ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Олег Исаев и главный инженер компании Александр Пилюгин были награждены Почетными грамотами Правительства Республики Дагестан. А заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО "МРСК Центра" Александр Корнилов был награжден Почетной грамотой Министерства промышленности и энергетики Республики Дагестан. Кроме того, группировка МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья получила благодарственные письма от главы Дагестана за вклад в повышение энергоснабжения республики.

Как заявил первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО "МРСК Центра" – управляющей компании ПАО "МРСК Центра и Приволжья", член Штаба "Россетей" на учениях в Дагестане Александр Пилюгин, завершившиеся в Дагестане учения беспрецедентные по своему масштабу. По его словам, для Дагестана это весомый вклад в обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения, а для энергетиков – уникальный опыт и новые навыки как в части своей профессиональной деятельности, так и в области повышения эффективности взаимодействия с коллегами из других регионов.