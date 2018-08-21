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Эксклюзив

Финансирование энергетических проектов Индии

Финансирование энергетических проектов Индии

22 августа 2018, 10:30
Рубрика: Эксклюзив
Метки: АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

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Действуя совместно под названием Ever Source Capital, британская компания Lightsource, занимающаяся выработкой энергии из возобновляемых источников, и индийская частная инвестиционная компания Everstone будут осуществлять на договорной основе проекты выработки электроэнергии, создания распределительной инфраструктуры и оказания услуг по электроснабжению в Индии через Фонд финансирования развития зелёных технологий (Green Growth Equity Fund - GGEF) путём инвестиций в акционерный капитал.

Правительство Великобритании и Национальный инвестиционный и инфраструктурный фонд Индии (National Investment and Infrastructure Fund - NIIF) внесли по 170 миллионов долларов США в Фонд GGEF. Фонд GGEF планирует получить средства от международных институциональных инвесторов на финансирование проектов в области возобновляемой энергии, чистой транспортировки энергии и других инновационных технологий и новых направлений развития других секторов экономики в Индии. Это поможет стране в её усилиях по осуществлению поставленной цели - достижение 175 ГВт возобновляемой энергии к 2022 году.

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