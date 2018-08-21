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Новости компаний

Испытания системы RAM mcc ДКС

Испытания системы RAM mcc ДКС

22 августа 2018, 15:01
Рубрика: Новости компаний
Метки: ФОРУМ ЭЛЕКТРО

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Успешное прохождение испытаний системы RAM mcc "ДКС". Система RAM mcc соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования". Такое заключение было сделано крупным научно-техническим центром по результатам серии испытаний.

1) В ходе тепловых испытаний функциональных блоков (выкатных блоков) в составе НКУ RAM mcc пределы температур превышены не были.

2) Тепловые и электродинамические нагрузки, возникавшие при испытании на устойчивость к токам короткого замыкания, выкатные блоки выдержали.

Согласно полученному сертификату соответствия, НКУ на базе решений RAM mcc для систем управления и защиты электродвигателей и кабельных линий при соблюдении условий хранения и эксплуатации "Л" по ГОСТ 15150-69 имеет срок службы 25 лет.

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Компания: АО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО"

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