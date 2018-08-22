Качество теплоснабжения жителей улицы Зеленая в Кстове в новом отопительном сезоне значительно улучшится

Кстовские тепловые сети Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" приступили к реализации проекта технического перевооружения теплотрассы по улице Зеленая.

Проект предусматривает замену участка тепловой сети от тепловой камеры № 15А до тепловой камеры № 16 общей протяженностью 67,7 м в двухтрубном исчислении. Ввиду наличия дефекта на подающем трубопроводе компанией, которая ранее эксплуатировала данные сети, был частично заменен участок теплотрассы путем протаскивания трубы меньшего диаметра Ду 200 мм в существующий трубопровод Ду 300 мм. Сужение диаметра негативно сказывается на гидравлическом режиме подключенных через данный трубопровод потребителей и, таким образом, на качестве их теплоснабжения в осенне-зимний период.

При замене устаревшего и дефектного участка сети используются современные трубы в полипеноуретановой (ППУ) изоляции с системой оперативно-диспетчерского контроля, позволяющей своевременно получать информацию о наличии нарушений на трассе и, соответственно, в кратчайшие сроки устранить возникающие инциденты. Кроме того, в тепловой камере, взамен отслужившей свой срок запорной арматуры, будут установлены 4 шаровых крана с редукторами Ду 300 мм на расчетное давление 25 кгс/см2. Расчетный срок службы строящейся трассы – 30 лет.

Проект направлен на повышение качества, надежности и эффективности теплоснабжения потребителей, снижение аварийности на тепловых сетях.

Работы проводятся в рамках концессионного соглашения по управлению "Т Плюс" объектами теплоснабжения Кстова и Кстовского района. Стоимость проекта составляет 4,9 млн. рублей.