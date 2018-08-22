Крупным потребителям досчитали за свет

Возврат к "последней миле" в электроэнергетике — механизму, при котором крупная промышленность доплачивает за прочих потребителей,— увеличит нагрузку на крупный бизнес на 38,25 млрд руб. в год и поднимет сетевой тариф на 98%, подсчитали в Минэнерго. Чиновники и эксперты не считают дополнительную нагрузку чрезмерной и не ждут, что она приведет к массовому уходу крупной промышленности на собственную генерацию. Однако компании с этим не согласны, по их версии возврат "последней мили" "отбросит отрасль в прошлое".

Дополнительная нагрузка на прямых потребителей Федеральной сетевой компании (ФСК, входит в "Россети", управляет магистральными электросетями) в случае возврата к механизму "последней мили" вырастет на 38,25 млрд руб. в год и поднимет сетевой тариф для них на 98%, следует из анализа Минэнерго, с которым ознакомился “Ъ”. Почти половину, 18,9 млрд руб., придется заплатить металлургам (подробнее см. инфографику). Поручение провести анализ министерство получило на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака 26 июля.

"Последняя миля" применяется с 2005 года: крупные потребители, напрямую присоединенные к магистральным сетям, платили и тариф распредсетей (территориальных сетевых организаций, ТСО). Перекрестное субсидирование позволяло снижать тарифы для мелких и средних потребителей. В большей части регионов механизм прекратил действовать в июле 2017 года, но в четырех он продлен до 2029 года. "Перекрестка" осталась и в других секторах: например, энерготарифы для населения занижены, разницу перекладывают на юрлиц. В правительстве возобновили обсуждение проблемы "перекрестки" в энергетике из-за ее роста. По расчетам Минэнерго, размер "перекрестки" в 2018 году составит 313 млрд руб., но из них в тарифах сетей учтено лишь 218,2 млрд руб.

Министерство предлагает равномерно распределить объем субсидирования на всех потребителей, кроме населения, и дифференцировать единый тариф ФСК (что, по сути, приведет к возврату "последней мили"). Основной аргумент Минэнерго — крупные потребители, подключенные к сетям ФСК, не несут социальной нагрузки по перекрестному субсидированию, что дает им "дополнительные экономические преференции по отношению к малому и среднему бизнесу". Доля сетевой составляющей в конечной энергоцене потребителя ТСО, по оценке министерства,— 35–56% (зависит от напряжения), у потребителя магистральных сетей — 14%. Реализация идеи чиновников снизит стоимость услуг ТСО на 26%, тариф для малого и среднего бизнеса упадет на 4–5%.

В Минэнерго объясняют рост "перекрестки" (и тарифов ТСО) увеличением энергопотребления населения. При этом полезный отпуск электроэнергии в распредсетях в 2013–2017 годах снизился на 5,4%, до 567,3 млн кВт•ч в год (данные "Россетей"). Для населения он вырос на 17%, до 70,3 млн кВт•ч, для прочих потребителей сократился почти на 8%, до 497,5 млн кВт•ч. В магистральных сетях за тот же период отпуск вырос на 5,26%, до 547,4 млн кВт•ч, но у прямых потребителей ФСК — сразу на 26,65%, до 120 млн кВт•ч, для ТСО же — лишь на 0,46%, до 426,5 млн кВт•ч.

Рост тарифа теоретически может спровоцировать уход крупных потребителей на собственную генерацию, но в Минэнерго уверены, что этого не произойдет.

Риски перехода бизнеса на собственные газопоршневые станции анализировал "Совет рынка" (регулятор энергорынков): дифференциация тарифа ФСК снижает долю потребителей, для которых выгодно строить свою генерацию, на 7,4 процентного пункта, до 18%, при расчете на быструю окупаемость (IRR — 20%) и на 1,7 процентного пункта, до 41,3%, если IRR — 14% ("интенсивный" сценарий). Наталья Порохова из АКРА считает, что дифференциация тарифа ФСК не приведет автоматически к росту собственной генерации, поскольку энергоцена для крупных потребителей будет все равно на 10–15% ниже цены окупаемости собственной генерации.

В Минэнерго, "Россетях" и ФСК от комментариев отказались. В ФАС и Минэкономики пока изучают материалы Минэнерго. Замглавы ФАС Виталий Королев в письме в Минэнерго от 3 августа (есть у “Ъ”) сообщал, что дифференциация тарифа ФСК приведет к существенному росту тарифов на услуги компании и дискриминации потребителей, ускорит их переход на свою генерацию, "а также дестимулирует борьбу с перекрестным субсидированием в субъектах РФ". Директор "Сообщества потребителей энергии" Василий Киселев отмечает, что Минэнерго "оперирует примитивным расчетом", не учитывающим динамику оптовых энергоцен и широту применяемых технологий распределенной генерации. Предложенная ведомством ревизия решения об отмене "последней мили", подчеркивает он, "откатывает решение задачи перекрестного субсидирования на пять лет назад".

Коммерсант