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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МРСК Юга успешно выполнила план инвестиций в первом полугодии

МРСК Юга успешно выполнила план инвестиций в первом полугодии

22 августа 2018, 09:32
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЮГА

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В первом полугодии 2018 года ПАО "МРСК Юга" (входит в ГК "Россети") ввело основных производственных фондов 17 МВА трансформаторной мощности и 183 км линий электропередачи. Значительный объем работ выполнен для целей технологического присоединения потребителей к сетям компании.

Ввод основных средств в 1 полугодии 2018 года составил 639 млн руб. В том числе, введена в эксплуатацию кабельная линия 110 кВ в левобережной части г. Ростова-на-Дону под полотном автомобильной дороги в створе мостового перехода пр. Ворошиловского. Данная реконструкция, инвестиции в которую составили более 200 млн. руб., была проведена в рамках реализации генерального плана г. Ростова-на-Дону по развитию левобережной зоны.

"Утвержденный план инвестиций на первое полугодие выполнен в полном объеме, проведены все необходимые организационные мероприятия для успешного выполнения производственных задач во второй половине 2018 года", – подчеркнул генеральный директор ПАО "МРСК Юга" Борис Эбзеев.

Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые МРСК Юга, обеспечивают надежное электроснабжение потребителей и создают необходимые условия для технологического присоединения к электрическим сетям на всей территории ответственности компании.

Компания: ПАО "МРСК Юга"

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