Новый жилой комплекс в Новокуйбышевске получит энергию "Самарских распределительных сетей"

Филиал ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Самарские распределительные сети" обеспечит технологическое присоединение к сетям нового жилого комплекса в г.о. Новокуйбышевск Самарской области. Заявитель получит 2,5 МВт мощности.

Центром питания нового ЖК определена подстанция 110 кВ Центральная. От ячеек комплектного распределительного устройства 6 кВ будут построены две линии электропередачи 6 кВ до новой трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ, установленной также в рамках технологического присоединения к сетям.

По информации застройщика, на текущий момент это, пожалуй, единственный в городе строящийся дом в своем классе, спроектированный специально для молодых семей. Часть квартир после сдачи ЖК будет передана в муниципальную собственность для предоставления жителям города, переселяемым из ветхого и аварийного жилья. Срок сдачи запланирован на конец 2018 года.

Технологическое присоединение к электрическим сетям является одним из основных направлений деятельности ПАО "МРСК Волги". В региональных зонах деятельности компании созданы и работают центры и пункты обслуживания потребителей. На официальном сайте Общества (www.mrsk-volgi.ru) функционирует личный кабинет. С его помощью можно подать заявки на технологическое присоединение и другие услуги. Также подать заявку на подключение к электрическим сетям, рассчитать мощность и стоимость подключения можно на федеральном портале электросетевых услуг https://портал-тп.рф.