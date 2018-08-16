ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" выдана лицензия на изготовление оборудования для ядерных установок АС

На основании заявления ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" и решения надзора Центрального МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора № 10750 от 18.07.2018, заводу выдана Лицензия № ЦО-12-101-10750 от 18.07.2018, дающая право на изготовление оборудования для ядерных установок атомных станций (блоков атомных станций).

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