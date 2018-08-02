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ОАО “Сетевая компания” начало внедрение первого в России опытного образца интеллектуального разъединителя

ОАО “Сетевая компания” начало внедрение первого в России опытного образца интеллектуального разъединителя

22 августа 2018, 09:16
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

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Новый инновационный продукт, установленный на воздушной линии 10 кВ, является практической реализацией взятого руководством компании курса на интеллектуализацию сетей.

Идея объединения функции выключателя нагрузки и индикатора короткого замыкания в одном устройстве принадлежит сотрудникам отдела новой техники и технологий ОАО “Сетевая компания”. Выступив с инициативой по его созданию, они разработали техническое задание интеллектуального разъединителя, который с учётом его невысокой стоимости, должен был позволить одновременно экономить средства на реконструкцию воздушных линий и решать задачи по выявлению и локализации поврежденных участков воздушных линий наравне со своими более дорогими аналогами. В 2017 году проект был одобрен на заседании координационного научно-технического совета и включен в план НИОКР 2018 года. По словам инженера ОНТиТ Максима Парамонова, целью проекта является повышение надёжности электроснабжения потребителей в схемах распределительных сетей 10 кВ с воздушными линиями посредством создания эффективной и недорогой системы секционирования на основе интеллектуальных разъединителей. Этот аппарат способен самостоятельно определять повреждённый участок воздушной линии и сообщать об этом диспетчеру, после чего может быть принято решение об отключении поврежденного участка и переключении потребителей на резервные источники электроснабжения.

“Первый опытный образец мы решили монтировать около деревни Ишимово - рассказывает главный инженер Камско-Устьинского РЭС филиала ОАО “Сетевая компания” Буинские электрические сети Марсель Хамидуллин, - Здесь проходит воздушная линия, которая обеспечивает электричеством 4 населенных пункта. Линия не сильно загружена, однако местность здесь пересеченная, много оврагов. Обход линии, общая протяженнность которой составляет 34 км, занимает 8 часов. Новое оборудование значительно облегчает работу персонала компании, снижает производственные затраты и продолжительность аварийных отключений”. Важной особенностью интеллектуального разъединителя является автоматический привод. Если раньше бригада энергетиков выезжала на место и управляла приводом вручную, то сейчас это делает диспетчер, ведь привод здесь управляется дистанционно.

В 2015 году на воздушной линии 10 кВ (ф. 21 ПС Камское Устье) было зафиксировано 4 аварийных отключения, в 2016 – 3, в 2017 году – 7. Благодаря разъединителям у сотрудников РЭС появилась возможность быстро и дистанционно (без выезда на место) локализовать повреждение, а именно однофазные замыкания на землю и межфазные замыкания.

“Умный разъединитель” был разработан в МНПП "Антракс" (г.Фрязино), в присутствии представителей предприятия происходили и пусконаладочные работы. “Процесс установки прошел на высоком профессиональном уровне, - отметил по завершении монтажа менеджер компании –разработчика Наиль Фазлыев:

“С сегодняшней первой установки начинается опытная эксплутация новой техники, - говорит заместитель главного инженера по распределительным сетям филиала БуЭС Сергей Камаев , - и мы ожидаем улучшения показателей надежности и снижение недоотпуска электроэнергии”.

В целом до конца года в Камско-Устьинском РЭС запланирована установка семи интеллектуальных разъединителей. Стоит отметить, что подобное инновационное оборудование устанавливается в России впервые.

Компания: ОАО "Сетевая компания"

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