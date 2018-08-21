"Пензаэнерго" повысило надежность распределительных сетей в Малой Сердобе

Филиал "Пензаэнерго" завершил реконструкцию двух участков линий распределительных сетей 0,4 кВ в селе Малая Сердоба Пензенской области.

Работы проведены в рамках реализации инвестиционной кампании 2018 года. Согласно техническому заданию на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по техническому перевооружению двух участков распределительных сетей, энергетики демонтировали старые и установили 153 новые железобетонные опоры, на которые подвесили изолированный провод 0,4 кВ. Помимо этого на линиях были заменены более 200 ответвлений к жилым домам. Общая протяженность реконструированных участков составила 4,995 км.

Плановая реконструкция распределительных сетей в районном центре Малосердобинского района продолжается уже несколько лет подряд. Ее необходимость продиктована зафиксированным в последние годы ростом потребности современного села в больших объемах электроэнергии, в связи с увеличением количества и мощности бытовых приборов в семьях. В результате проведенных работс применением современных материалов существенно повышены надежность и качество энергоснабжения потребителей, устранен дефицит мощности, а также появилась возможность для подключения новых потребителей.

Реконструкция распределительных сетей в населенных пунктах региона является одной из важнейших задач в работе филиала "Пензаэнерго" в области обеспечения надежного энергоснабжения потребителей Пензенской области.