 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Пензаэнерго" повысило надежность распределительных сетей в Малой Сердобе

Пензаэнерго повысило надежность распределительных сетей в Малой Сердобе

22 августа 2018, 09:53
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕНЗАЭНЕРГО

Обсудить на форуме

118 просмотров

Филиал "Пензаэнерго" завершил реконструкцию двух участков линий распределительных сетей 0,4 кВ в селе Малая Сердоба Пензенской области.

Работы проведены в рамках реализации инвестиционной кампании 2018 года. Согласно техническому заданию на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по техническому перевооружению двух участков распределительных сетей, энергетики демонтировали старые и установили 153 новые железобетонные опоры, на которые подвесили изолированный провод 0,4 кВ. Помимо этого на линиях были заменены более 200 ответвлений к жилым домам. Общая протяженность реконструированных участков составила 4,995 км.

Плановая реконструкция распределительных сетей в районном центре Малосердобинского района продолжается уже несколько лет подряд. Ее необходимость продиктована зафиксированным в последние годы ростом потребности современного села в больших объемах электроэнергии, в связи с увеличением количества и мощности бытовых приборов в семьях. В результате проведенных работс применением современных материалов существенно повышены надежность и качество энергоснабжения потребителей, устранен дефицит мощности, а также появилась возможность для подключения новых потребителей.

Реконструкция распределительных сетей в населенных пунктах региона является одной из важнейших задач в работе филиала "Пензаэнерго" в области обеспечения надежного энергоснабжения потребителей Пензенской области.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Пензаэнерго"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики ФСК ЕЭС, МРСК
Проект филиала
Сотрудники филиала
В филиале
Энергетиков МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья наградили за высокий профессионализм, проявленный во время всероссийских учений в Республике Дагестан
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно