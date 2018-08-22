Правительство Египта объявило о продолжении работ по сооружению трансграничного соединения с Суданом

Правительство Египта объявило о намерении продолжить разработку проекта сооружения трансграничного соединения Египет – Судан.

Соединение напряжением 500 кВ и пропускной способностью 300 МВт будет построено в рамках реализации масштабного проекта сооружения энергетического коридора North-South Power Transmission Corridor общей протяженностью 8 000 км, которое соединит энергосистемы Египта, Судана, Южного Судана, Эфиопии, Кении, Малави, Мозамбика, Замбии, Зимбабве и Южной Африки. Сооружение энергокоридора позволит объединить Восточноафриканскую и Южноафриканскую региональные энергосистемы (East African и Southern African Power Pools, EAPP & SAPP), что позволит, в том числе, передавать электроэнергию, выработанную крупнейшей в Африке ГЭС, сооружаемой в Эфиопии на плотине Great Renaissance (проектная мощность ГЭС – 6 450 МВт).

Строительные работы в рамках проекта соединения Египет – Судан планируется начать в 2019 г., а к 2021 г. соединение будет введено в эксплуатацию, что позволит объединить египетскую и суданскую энергосистемы и тем самым способствует дальнейшей электрификации двух стран. Общая стоимость проекта составит $ 120 млн.

