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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Российский национальный комитет готовится к 47-й Сессии СИГРЭ – направление В1

Российский национальный комитет готовится к 47-й Сессии СИГРЭ – направление В1

22 августа 2018, 17:50
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ

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По тематике Комитета B1 "Изолированные кабели" на Сессии будет заслушано 45 докладов по трем предпочтительным темам:

1. Последние разработки в сфере подземных и подводных кабельных систем переменного и постоянного тока

  • Проектирование, изготовление, монтаж и эксплуатация.
  • Достижения и опыт в области испытаний.
  • Вопросы безопасности, охраны труда, окружающей среды и качества.
  • Анализ полученного опыта согласования и реализации проектов.

2. Оптимальное использование подземных и подводных кабельных систем переменного и постоянного тока > Оценка состояния и диагностика кабельных систем передачи и распределения электроэнергии.

  • Инновации мониторинга кабелей.
  • Модернизация и опыт, в том числе преобразования переменного тока в постоянный.
  • Тенденции стратегий техобслуживания, управления активами и остаточным ресурсом.

3. Системы подземных и подводных кабелей переменного и постоянного тока в сети будущего

  • Ожидаемые новые функциональные возможности кабельных систем.
  • Инновационные кабели и системы.
  • Экологические сложности для будущих кабельных систем.
  • Повышение уровня напряжения в кабелях переменного и постоянного

Доклад , посвященный применению высокотемпературных сверхпроводников для протяженных кабельных линий будет представлен заместителем председателя правления ПАО "ФСК ЕЭС" Корсуновым П.Ю.

Дискуссия по докладам состоится на Сессии 28 августа.

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