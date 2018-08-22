Российский национальный комитет готовится к 47-й Сессии СИГРЭ – направление В1

По тематике Комитета B1 "Изолированные кабели" на Сессии будет заслушано 45 докладов по трем предпочтительным темам:

1. Последние разработки в сфере подземных и подводных кабельных систем переменного и постоянного тока



Проектирование, изготовление, монтаж и эксплуатация.



Достижения и опыт в области испытаний.



Вопросы безопасности, охраны труда, окружающей среды и качества.



Анализ полученного опыта согласования и реализации проектов.



2. Оптимальное использование подземных и подводных кабельных систем переменного и постоянного тока > Оценка состояния и диагностика кабельных систем передачи и распределения электроэнергии.

Инновации мониторинга кабелей.



Модернизация и опыт, в том числе преобразования переменного тока в постоянный.



Тенденции стратегий техобслуживания, управления активами и остаточным ресурсом.



3. Системы подземных и подводных кабелей переменного и постоянного тока в сети будущего

Ожидаемые новые функциональные возможности кабельных систем.



Инновационные кабели и системы.



Экологические сложности для будущих кабельных систем.



Повышение уровня напряжения в кабелях переменного и постоянного



Доклад , посвященный применению высокотемпературных сверхпроводников для протяженных кабельных линий будет представлен заместителем председателя правления ПАО "ФСК ЕЭС" Корсуновым П.Ю.

Дискуссия по докладам состоится на Сессии 28 августа.