Российский национальный комитет готовится к 47-й Сессии СИГРЭ – направление В1

Лучшая защита — это нападение
22 августа 2018, 17:50
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
По тематике Комитета B1 "Изолированные кабели" на Сессии будет заслушано 45 докладов по трем предпочтительным темам:
1. Последние разработки в сфере подземных и подводных кабельных систем переменного и постоянного тока
2. Оптимальное использование подземных и подводных кабельных систем переменного и постоянного тока > Оценка состояния и диагностика кабельных систем передачи и распределения электроэнергии.
3. Системы подземных и подводных кабелей переменного и постоянного тока в сети будущего
Доклад , посвященный применению высокотемпературных сверхпроводников для протяженных кабельных линий будет представлен заместителем председателя правления ПАО "ФСК ЕЭС" Корсуновым П.Ю.
Дискуссия по докладам состоится на Сессии 28 августа.