Рост тарифов ЖКХ увязывают с повышением НДС

В течение двух недель в правительстве намерены принять решение о компенсации предприятиям коммунальной сферы будущего роста ставки НДС до 20%, а также определиться с увязкой этой меры с традиционной летней индексацией тарифов ЖКХ. Основной вариант Минэкономики предполагает рост тарифов в январе 2019 года на 1,7%, в июле — еще на 2,4%. Это устраивает бизнес не в полной мере: компании хотят, чтобы после компенсации роста НДС летняя индексация тарифов была "полной" — на 4% инфляции.

Решение о возможности двухэтапной индексации тарифов ЖКХ в 2019 году будет принято еще до сентября, сообщил вице-премьер Виталий Мутко. Глава Минстроя Владимир Якушев уточнил, что 21 августа Минэкономики представит свои окончательные расчеты, а 23-го числа ведомства планируют выработать согласованное решение.

Предложение Минэкономики заключается в разделении ежегодной индексации тарифов ЖКХ (проводится 1 июля) на два этапа.

Первый предполагает компенсацию роста ставки НДС — с января 2019 года вместе с повышением этого налога тарифы могут вырасти на сопоставимые 1,7%. С 1 июля тарифы предлагается поднять еще на 2,4% для компенсации инфляции.

ФАС позицию по этому вопросу еще прорабатывает. Виталий Мутко подчеркнул, что если даже такое решение будет принято, рост тарифов не будет выше прогнозных цифр по инфляции.

По оценкам ЦБ, влияние повышения НДС с 1 января может проявиться еще в 2018 году — некоторые компании планируют повысить цены на свою продукцию до конца года. Предполагается, что рост тарифов в январе в целях компенсации НДС будет разовым. Минстрой уже заверял, что возможное влияние увеличения НДС не скажется на населении, поскольку для граждан рост платы за услуги ЖКХ ограничен. Он регулируется правительством — рост тарифов выше определенных им предельных индексов не допускается. Сами индексы, в частности, определяются, исходя из уровня инфляции по прогнозу социально-экономического развития РФ на предшествующий год. В последние три года совокупный тариф индексировался на 4%.

В вопросе компенсации роста НДС у Минэкономики и участников рынка принципиальных разногласий нет — бизнес также настаивает на ее необходимости. Комиссия РСПП по ЖКХ в своем письме на имя премьер-министра Дмитрия Медведева указывает, что для ресурсоснабжающих организаций (РСО) ситуация с НДС означает возникновение выпадающих доходов в размере 2% от годовой выручки. Поскольку они будут подлежать учету в следующие периоды, это "неизбежно повлечет в последующем рост тарифов для населения на неконтролируемую величину, так как учитывать будет необходимо не только текущий рост ставки по НДС, но и компенсацию расходов по налогам за предыдущий период".

Как отмечается в совместном письме премьеру от Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, Совета производителей энергии и Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, без компенсации роста НДС управляющие компании и РСО будут вынуждены выплачивать налог по новой ставке из выручки, что приведет к дефициту средств. "С учетом зимнего периода такая ситуация может привести к возникновению ЧС, но даже при всех усилиях сохранения надежного жизнеобеспечения в течение полугода такие организации станут потенциальными банкротами",— отмечают авторы письма. Среди других рисков — увеличение дебиторской задолженности коммунальных предприятий, которая уже превышает 1,4 трлн руб.

Что касается летней индексации тарифов, то здесь участники рынка расходятся с Минэкономики, бизнес выступает за индексацию с 1 июля в полном объеме — на 4%, а не на предложенные ведомством 2,4%. Как пояснил “Ъ” глава ассоциации "ЖКХ и городская среда" Алексей Макрушин, "так или иначе, налог надо будет учесть в тарифе, а Минэкономики, видимо, пытается сгладить это решение". При таких тарифах, предупреждает эксперт, "инвестиций в отрасль можно не ждать".

Коммерсант