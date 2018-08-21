Руководитель Приморского филиала ДРСК принял участие в совещании по вопросу улучшения показателей Национального рейтинга

Директор филиала Приморские электрические сети АО "ДРСК" Сергей Чутенко принял участие в окружном совещании по вопросу улучшения позиций дальневосточных регионов в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, которое провел Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

В совещании, которое состоялось в формате видеоконференцсвязи также приняли участие представители всех субъектов Дальневосточного федерального округа, федеральных органов власти и Агентства стратегических инициатив.

На совещании было отмечено, что одна треть оцениваемых в рамках Национального рейтинга показателей находится в совместной зоне влияния. – это "Эффективность процедур регистрации предприятий", Ээффективность процедур по регистрации прав собственности", "Эффективность процедур по подключению электроэнергии", "Эффективность процедур постановки земельного участка на кадастровый учет и качество территориального планирования".

Директор Приморских электрических сетей Сергей Чутенко обозначил свою позицию по вопросу эффективности процедуры подключения электроэнергии в Приморском крае.

"Технологическое присоединение заявителей одно из основных направлений работы нашей компании, - отметил он. - За последние несколько лет в ДРСК была проделана серьезная работа по сокращению сроков и упрощению процедуры технологического присоединения к электрическим сетям. Сегодня появилась возможность подать электронную заявку через сервис "Личный кабинет" на сайте компании, работает Центр обслуживания клиентов". Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. В этом году дальневосточные регионы заметно поднялись в Национальном рейтинге, а несколько дальневосточных регионов оказалось в лидерах роста рейтинга.