СУМЗ вложит в модернизацию газоочистного оборудования 183 миллиона рублей

В отделении тонкой очистки конвертерных газов (ТОКГ) медеплавильного цеха ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод" (предприятие металлургического комплекса УГМК) к 2020 году десять электрофильтров, работающих с 70-х годов прошлого века, заменят пятью современными – производства АО "Кондор-Эко" (п.Семибратово Ярославской области). Поставка первых трех будет осуществлена в декабре текущего года, еще двух – в начале 2019-го.

Внедрение нового оборудования позволит в 10 раз снизить запыленность конвертерных газов, очистка которых проводится в сернокислотном цехе предприятия, и на треть снизить потребление воды, которой газы промываются от взвешенных частиц.

По словам замначальника медеплавильного цеха по реконструкции Михаила Половинкина, сейчас на выходе из электрофильтров тонкой очистки запыленность конвертерных газов превышает 1 грамм на кубический метр, а после замены этот показатель будет составлять 0,1 грамма. Кроме того, новые фильтры герметичны и исключают попадание пыли в воздух рабочей зоны. Уменьшение в два раза количества оборудования в технологической цепочке также позволит снизить расходы на электроэнергию и его обслуживание.

В целом на техперевооружение отделения ТОКГ медеплавильного цеха за два года СУМЗ планирует направить порядка 183 миллионов рублей. В этом году запланировано освоить 25,5 миллиона рублей. Персонал отделения ТОКГ (45 человек) пройдет обучение работе на новом оборудовании, которое организуют специалисты компании-поставщика.