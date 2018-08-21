Состоялась приемка нового оборудования для Верхне-Туломской ГЭС ПАО "ТГК-1"

Комиссией в составе ПАО "ТГК-1", генерального подрядчика ООО "ТЭР", изготовителя оборудования АО "ТЯЖМАШ" в Чехии на заводе ČKD Blansko Holding, дочерней компании АО "ТЯЖМАШ", прошла приемка рабочего колеса для гидроагрегата №4 Верхне-Туломской ГЭС ПАО "ТГК-1" в рамках проекта модернизации станции.

Энергетики провели гидравлические испытания и геометрические промеры элементов нового рабочего колеса, в том числе проверили ход поршня, равномерность разворота всех восьми лопастей, герметичность конструкции, давление масла и воды.

— Для увеличения мощности каждого гидроагрегата было принято техническое решение по применению высокого давления — более чем в пять раз выше от текущего — в системе регулирования турбин. Это позволит уменьшить размеры втулки рабочего колеса и при этом обеспечит требуемый расход воды. Кроме того, новое оборудование экологически чистое: за счет использования современных полимерных материалов для уплотнений в десятки раз будет снижено количество масла в системе, — пояснил главный инженер филиала "Кольский" ПАО "ТГК-1" Олег Тяпинов.

Рабочее колесо полностью выполнено из нержавеющей стали и дополнено смотровыми отверстиями, что облегчит обслуживание механизмов персоналом.

— Изготовленное рабочее колесо после завершения всех работ на заводе будет отправлено на гидростанцию. Тип колеса не изменен и остался поворотно-лопастным, однако в результате модернизации вырастет мощность каждого гидроагрегата, что повысит надежность энергосистемы Заполярья и создаст дополнительные мощности для развития региона, — добавил Олег Тяпинов.

1 августа 2018 года на Верхне-Туломской ГЭС начались демонтажные работы — подрядные организации приступили к разборке старого оборудования и подготовке площадки для приемки новых элементов: на станцию уже прибыли новые вал турбины и маслонапорная установка.

Верхне-Туломская ГЭС является основной регулирующей станцией энергосистемы Мурманской области — станция поддерживает на заданном уровне переток мощности в Карелию и частоту в Кольской энергосистеме. В рамках модернизации производится поэтапная замена гидрогенерирующего (турбины, генераторы) и электротехнического оборудования (выключатели, разъединители, трансформаторы).