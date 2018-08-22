Сотрудников АО "Севкавказэнерго" отметили ведомственными наградами

Исполняющий обязанности управляющего директора АО "Севкавказэнерго" (входит в ГК "Россети") Андрей Ерешкин в торжественной обстановке вручил корпоративные награды троим сотрудникам гарантирующего поставщика. Награждая специалистов, руководитель организации отметил важную роль, которую играет гарантпоставщик электроэнергии региона для каждого жителя Северной Осетии.

"Результаты вашей работы очень важны для АО "Севкавказэнерго" и всей республики. Благодаря значимому личному вкладу каждого из вас в общее дело развития электроэнергетической отрасли, нашей с вами организации по силам выполнять самые сложные задачи. Производственные показатели по итогам полугодия – самое яркое тому подтверждение. Вы представляете разные направления деятельности гарантпоставщика, но всех вас объединяет высокий уровень профессионализма, умение добиваться лучших результатов в работе, преданность избранному делу", - подчеркнул Андрей Ерешкин в приветственном слове.

Приказом генерального директора ПАО "МРСК Северного Кавказа" Юрия Зайцева Почетные грамоты за добросовестный труд и в связи с празднованием дня образования ПАО "МРСК Северного Кавказа" вручены заместителю начальника Владикавказского энергосбытового отделения Марине Дудаевой, старшему мастеру отдела по работе с физическими лицами Владикавказского энергосбытового отделения Фатиме Кривоноговой, инспектору энергосбытового отделения г. Моздока Александру Немову.

В ответном слове Марина Дудаева, проработавшая в электроэнергетической отрасли более 16 лет, поблагодарила всех за признание и заверила, что врученная ей награда станет еще одним стимулом для дальнейшей плодотворной работы и профессионального роста.