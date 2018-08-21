Сроки подключения к сетям филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" сокращены на 15 %

Комплекс проводимых филиалом МРСК Северного Кавказа - "Карачаево-Черкесскэнерго" (входит в ГК "Россети") мероприятий по обеспечению доступности энергетической инфраструктуры республики, упрощению услуг по технологическому присоединению объектов в категории до 150 кВт позволил за последние пять лет существенно сократить сроки выполнения заявок на техприсоединение к сетям.

- Если в 2013 году срок выполнения всех этапов технологического подключения к сетям филиала составлял в среднем 108 дней, то уже в текущем году они сокращены до 92 дней, то есть на 15 %, - рассказал директор филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" Владимир Халюзин.

Сегодня потенциальные заявители могут пройти процедуру технологического присоединения к сетям несколькими различными способами. Как и раньше, они могут прийти лично в офис сетевой компании с документами на присоединяемый объект и оформить заявку с помощью специалистов филиала, кроме этого, могут отправить документы по почте, оформив заявку самостоятельно с помощью типовых форм, размещенных на официальном сайте компании.

Но одним из самых удобных и быстрых способов является оформление заявки на портале электросетевых услуг группы компаний "Россети" портал-тп.рф.

- Для этого потребителю необходимо заполнить на веб-сайте соответствующую форму заявки на технологическое присоединение для физического или юридического лица, загрузить скан-копии документов, прилагаемых к заявке и отправить на согласование. Здесь же он может отследить движение заявки, что очень удобно, так как отпадает необходимость посещения офиса сетевой компании, - отметил Владимир Халюзин.

Всего за семь месяцев текущего года в филиал "Карачаево-Черкесскэнерго" поступило 620 заявок на технологическое присоединение к сетям энергопринимающих устройств объектов различной формы собственности общей мощностью 8,9 МВт.

Договоры технологического присоединения за отчетный период были заключены по 523 заявкам мощностью 9,6 МВт. А с учетом ранее заключенных договоров к сетям филиала присоединено 449 новых объектов суммарной мощностью 12,5 МВт.

При этом подавляющее большинство договоров выполнено в льготной категории до 15 кВт. К этой категории относятся физические лица, а также предприятия малого и среднего бизнеса, в том числе магазины, автомойки, мелкие перерабатывающие предприятия, животноводческие комплексы. Таких объектов энергетики подключили к сетям 419 на общую мощность 2,4 МВт. В категории от 15 до 150 кВт специалисты филиала присоединили 21 объект мощностью 1 МВт, а в категории свыше 150 кВт подключено четыре объекта суммарной мощностью 1,5 МВт.

Так, по заявке отдела МВД РФ по г. Черкесску специалисты филиала подключают к электросетям энергопринимающее устройство комплекса зданий и сооружений, включающий спецприемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Новый комплекс расположен в южной части Черкесска, для его присоединения к сетям филиала заявителем были построены новые кабельные линии от подстанции "Южная" и новая трансформаторная подстанция. Подключаемая мощность объекта составляет 783 кВт.

Электроэнергию от филиала также получили два многоквартирных жилых дома в селе Учкекен и станице Зеленчукской, фельдшерско-акушерский пункт в ауле Кызыл-Кала, гостевой дом в курортном поселке Архыз, системы уличного освещения в аулах Кубина, Адиль-Халк, Кызыл-Октябрь и Адыге-Хабль, сельскохозяйственный животноводческий комплекс в Адыге-Хабльском районе, десятки объектов малого бизнеса и частных жилых домов.