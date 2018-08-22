Техническое перевооружение градирни №2 повысит надежность эксплуатации Новогорьковской ТЭЦ

На Новогорьковской ТЭЦ Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" реализуется проект технического перевооружения градирни №2.

В ходе проекта производится замена эвольвентных разбрызгивающих сопел и подводящих трубопроводов системы водораспределения. Работы входят в программу расширенного текущего ремонта градирни, включающего также очистку от илистых отложений и ремонт бетонной чаши. "Замена изношенных элементов системы водораспределения градирни №2, построенной в 1962 году, повысит надежность эксплуатации ее самой и станции в целом", – отметил технический директор – главный инженер Новогорьковской ТЭЦ Игорь Белов.

Работы проходят в две очереди, без остановки технологического процесса. На данный момент в ремонте находится половина "Б" градирни №2. В сентябре, после выхода половина "Б" из ремонта, будет проводиться ремонт и техническое перевооружение половины "А".

Техническое перевооружение градирни №2 проводится в рамках программы "Т Плюс" "Re:Конструкция". Стоимость проекта техперевооружения составляет 4,7 млн. рублей.