 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Энергетика

Техническое перевооружение градирни №2 повысит надежность эксплуатации Новогорьковской ТЭЦ

Техническое перевооружение градирни №2 повысит надежность эксплуатации Новогорьковской ТЭЦ

22 августа 2018, 11:19
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

Обсудить на форуме

107 просмотров

На Новогорьковской ТЭЦ Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" реализуется проект технического перевооружения градирни №2.

В ходе проекта производится замена эвольвентных разбрызгивающих сопел и подводящих трубопроводов системы водораспределения. Работы входят в программу расширенного текущего ремонта градирни, включающего также очистку от илистых отложений и ремонт бетонной чаши. "Замена изношенных элементов системы водораспределения градирни №2, построенной в 1962 году, повысит надежность эксплуатации ее самой и станции в целом", – отметил технический директор – главный инженер Новогорьковской ТЭЦ Игорь Белов.

Работы проходят в две очереди, без остановки технологического процесса. На данный момент в ремонте находится половина "Б" градирни №2. В сентябре, после выхода половина "Б" из ремонта, будет проводиться ремонт и техническое перевооружение половины "А".

Техническое перевооружение градирни №2 проводится в рамках программы "Т Плюс" "Re:Конструкция". Стоимость проекта техперевооружения составляет 4,7 млн. рублей.

Компания: ПАО "Т Плюс"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Энергетика
Руководитель Приморского филиала ДРСК принял участие в совещании по вопросу улучшения показателей Национального рейтинга
В арктическом поселке Тикси смонтирована первая ветроустановка
Т Плюс запускает сервис удаленного подключения к теплоснабжению
Курское РДУ приняло участие в учениях по ликвидации условной аварии в энергосистеме Белгородской области
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно