В филиале "Владимирэнерго" завершился V сезон студенческих стройотрядов

16 студентов энергетических отрядов "Энергия-33" и "Энергия - Владимир" из высших и средних специальных учебных заведений г. Владимира, г. Коврова, г. Александрова, г. Гусь-Хрустального и г. Иваново в течение полутора месяцев получали практические навыки работы в электросетевом комплексе.

Участники студотрядов "Энергия-33" и "Энергия - Владимир" трудились в различных структурных подразделениях филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Владимирэнерго": выполняли выверку топологии сети и занесение координат электроустановок в программный комплекс, корректировку поопорных схем ВЛ напряжением 0,4 кВ, оказывали помощь бригадам в подготовке к монтажу самонесущего изолированного провода (СИП).

Перед тем как приступить к работам, бойцы "Энергии 33" и "Энергия - Владимир" традиционно прошли обязательный инструктаж по охране труда во владимирском учебном центре "Энергетик" и в результате итогового экзамена получили вторую группу по электробезопасности. Студенты научились оказывать первую помощь пострадавшему от удара током, а также прошли компьютерное тестирование по специальным программам для подготовки энергетиков.

Руководством и сотрудниками филиала дана высокая оценка работе студенческих отрядов. Отмечена организованность, коммуникабельность, дисциплинированность, командная работа отрядов и неподдельный интерес к энергетике. Наставники уверены, что эти качества помогут ребятам успешно окончить учебные заведения, стать дипломированными энергетиками, а в будущем - настоящими профессионалами своего дела.

В ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Владимирэнерго" уделяется значительное внимание возрождению традиции трудового воспитания молодежи, как важной составляющей профессиональной ориентации, социально-трудовой адаптации студентов и дальнейшего привлечения компетентных молодых специалистов к работе в сфере электроэнергетики.