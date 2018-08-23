Базовая норма доходности по новой программе модернизации ТЭС составит 12%

Базовая норма доходности компаний по новой программе модернизации тепловых электростанций составит 12%, сообщил журналистам представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака.

"Базовая норма доходности компаний по новой программе модернизации энергомощностей составит 12%", — сказал он.

Минэнерго РФ подготовило масштабную программу модернизации ТЭС, которая может затронуть до 39 ГВт мощностей. Попавшие компании получат по проектам гарантированную окупаемость за счет повышенных платежей потребителей за мощность. Срок окупаемости — 15 лет.

В опубликованном проекте программы указывалось, что базовый уровень доходности составит 14% годовых, плюс корректировка с учетом доходности облигаций федерального займа.

Ранее, "Коммерсант" сообщал, что Минэнерго и Минэкономразвития не урегулировали разногласия по программе модернизации и вынесли противоречия на уровень правительства РФ. Минэнерго записало средневзвешенную стоимость капитала (WACC) в 14%, но Минэкономразвития, по данным издания, предлагает плавающую WACC в 8-12%, которая будет зависеть, например, от соотношения собственного и заемного капитала, стоимости заемного финансирования и т.д. Проекты строительства зеленой генерации в РФ имеют норму доходности в 12%, ДПМ — 14%. В Минэнерго с предложением не согласны, считая, что это снизит инвестпривлекательность модернизации.

Первые отборы проектов планируется провести в 2018 году сразу на три года — 2022-2024.

ПРАЙМ