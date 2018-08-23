Энергетики Пермской сетевой компании заменят более 250 метров теплосети на улице Петропавловская

Движение транспорта в зоне реконструкции от Комсомольского проспекта до ул. Газеты "Звезда" будет ограничено в 00-00 25 августа.

Энергетики "Пермского филиала "Т Плюс" и теплоснабжающего предприятия ООО "Пермская сетевая компания" приступают к перекладке важного участка тепловой сети в центральной части Перми на улице Петропавловская. Работы пройдут на отрезке от ул. Газеты "Звезда" до дома по ул. Петропавловская, 52 с переходом через Комсомольский проспект. Здесь в рамках программы "Re: Конструкция" будет обновлено 257 метров тепломагистрали диаметром 400 мм.

В настоящее время на ул. Петропавловская подготовлено место работ: установлены ограждения, размещены дорожные знаки. На время реконструкции для проезда автомобильного транспорта с 00-00 25 августа закрывается участок ул. Петропавловская от Комсомольского проспекта до ул. Газеты "Звезда". Плановое окончание работ – 23 сентября.

Энергетики понимают, что масштабная реконструкция тепловых сетей в центре Перми доставляет дискомфорт жителям, отмечает технический директор – главный инженер ООО "Пермская сетевая компания" Максим Рябенко. "Обновление тепловых сетей необходимо для надежной подачи тепловой энергии в период максимума нагрузок – в отопительном сезоне. Мы приносим извинения жителям и напоминаем: работы в межсезонье проводятся в сжатые сроки и с минимальными отключениями подачи энергоресурса. Перекладки тепломагистралей нужны всему населению Перми для того, чтобы в квартиры стабильно подавались отопление и горячая вода. Отмечу, что в 2017 году энергетики "ПСК" провели перекладку 16 км тепломагистралей в краевой столице, что позволило значительно снизить уровень повреждаемости теплопроводов".

В настоящее завершается восстановление благоустройства на ул. Газеты "Звезда" и ул. Крисанова после реконструкции теплосети. Продолжаются масштабные перекладки тепломагистралей на ул. Пермская, а также на двух участках ул. Краснова.

Всего в Перми этим летом по программе "Т Плюс" "Re:Конструкция" будет переложено 10 км тепловых сетей, еще 16 км будет отремонтировано. Общие вложения в подготовку тепловых сетей к отопительному сезону составят 800 млн рублей.