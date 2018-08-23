К участию в балансирующем рынке Великобритании допущена первая виртуальная электростанция

Компания по инновационным технологиям в энергетике Limejump – агрегатор объектов ВИЭ-генерации, емкостных накопителей энергии и потребителей с управляемой нагрузкой (demand response, DR) – вышла на рынок системных услуг Великобритании. Это произошло после того, как британский регулятор в энергетике Ofgem выдал разрешение на участие в балансирующем рынке для первой управляемой Limejump виртуальной электростанции (Virtual Power Plant, VPP) – агрегированной единицы генерации.

Компания получила лицензию на поставку электроэнергии в 2015 г. и с тех пор комплектовала портфель из объектов ВИЭ-генерации, емкостных накопителей энергии и DR потребителей. В настоящее время Limejump является одной из крупнейших в мире по мощности находящихся в ее управлении систем накопления энергии (150 МВт). Кроме того, в управлении компании находится также большой объем ВИЭ-генерации и объектов распределенной генерации, что позволяет ей заключать соглашения о покупке электроэнергии (Power Purchase Agreement) и участвовать в оперативном регулировании частоты в энергосистеме (Dynamic Frequency Response).

До сих пор услуги по балансированию энергосистемы оказывались в основном крупными электростанциями и присоединенными к распределительной сети генерирующими объектами, имеющими лицензию на поставку электроэнергии. В соответствии с принятым регулятором решением объекты распределенной генерации и генерации на базе ВИЭ теперь могут конкурировать в части оказания системных услуг с традиционными поставщиками таких услуг – представителями так называемой "Большой шестерки" ("Big Six"), и другими крупными производителями электроэнергии. Решение Ofgem, поддержанное системным оператором Великобритании National Grid, по привлечению к оказанию услуг по балансированию энергосистемы более широкого круга участников энергорынка позволило Limejump вывести на балансирующий рынок Великобритании с годовым оборотом в £ 1 млрд объекты малой генерации, такие как ветропарки, СЭС, а также накопители энергии и промышленных потребителей с управляемой нагрузкой.

Участие Limejump в балансирующем рынке стало возможным благодаря разработанной компанией технологической платформе, в рамках которой проводится оперативный анализ с использованием алгоритмов машинного обучения большого объема данных о техническом состоянии и возможности поставки электроэнергии для агрегированных в формате VPP объектов распределенной генерации, систем накопления энергии, СЭС, ВЭС, объектов когенерации и DR потребителей. При подключении к коммуникационной платформе, разработанной Siemens, применяемая Limejump VPP технология способна обеспечить национальную энергосистему еще одним управляемым источником электроэнергии (мощности), который может участвовать в балансировании энергосистемы.

Выход Limejump на балансирующий рынок в формате виртуальной электростанции продемонстрировал, что возобновляемые, маневренные и распределенные энергоресурсы могут использоваться для обеспечения энергобаланса наряду с крупными электростанциями. Для компании это также огромный шаг вперед, подтверждающий жизнеспособность разработанной Limejump бизнес-модели и технологии виртуальной электростанции.