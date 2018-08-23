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НПО ЮМАС – в числе участников выставки "Энергетика Урала-2018"

НПО ЮМАС – в числе участников выставки Энергетика Урала-2018

23 августа 2018, 15:47
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: РЭФ-2018

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Компания является отечественным разработчиком и производителем приборов измерения давления и температуры, а также вспомогательных устройств и арматуры для оптимальной их эксплуатации.

На выставке "Энергетика Урала" НПО ЮМАС представит к вниманию посетителей широкий ассортимент новинок, среди которых модели демпферных устройств, дифманометры электроконтактные взрывозащищенные, манометры, мановакуумметры электроконтактные взрывозащищенные, а так же новые модели напоромеров, тягонапоромеров, тягомеров.

Напомним, что выставка "Энергетика Урала" пройдет в городе Уфа с 23 по 26 октября 2018 года.

Компания: БВК

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