На Сосногорской ТЭЦ завершается летняя ремонтная кампания

За два летних месяца на станции выполнен большой комплекс работ по ремонту и модернизации генерирующего оборудования и тепловых сетей.

Энергетики заменили 429 метров трубопроводов (в том числе два участка в районе пересечения с железнодорожным полотном) на тепловые сети диаметром 600 мм с современной запорной арматурой и полипропиленовой изоляцией, рассчитанной на температуру теплоносителя до 150°С. Применение этого материала позволит минимизировать тепловые потери и обеспечит высокую устойчивость к коррозии на длительный срок.

На самой ТЭЦ за лето выполнен ремонт четырех турбин и пяти котлоагрегатов. Близится к завершению экспертиза промышленной безопасности дымовой трубы и четвертой секции главного парового коллектора. Продолжается капитальный ремонт котла № 11. Ведется замена обмоток статора генератора на турбоагрегате № 8

Еще одно масштабное мероприятие текущей ремонтной кампании - реконструкция 65-метровой градирни с полной заменой оросителя и влагоуловителя. При выполнении работ будет использован высокопрочный полиэтилен низкого давления, который выдерживает температуру от -50 до +80 градусов Цельсия и устойчив к ультрафиолетовому излучению. Всего на градирне обновят более 3 тысяч кубометров конструкций.

